衝撃の社会派ドラマ『サンブル川の事件 なぜ凶悪犯罪は見逃されたのか』6月10日（水）より放送

30年にわたり凶悪な犯罪が見逃されていたのはなぜなのか――。実際に起きた事件をもとに大きな問題を投げかける衝撃の社会派ドラマ『サンブル川の事件 なぜ凶悪犯罪は見逃されたのか』が、NHK BSプレミアム4Kにて6月10日（水）より放送される。

『ウォーキング・デッド：ダリル・ディクソン』キャストも出演

2018年にフランスで逮捕された犯人は、フランスとベルギーの国境付近にあるサンブル川のほとりで30年にわたって犯行を続けていた。なぜ、凶悪な犯罪が長年見逃されていたのか。

全6話の本作では、エピソードごとに事件に関わる様々な人々――被害者、判事、市長、科学者、警視、犯人という立場の異なる人物に焦点を当て、繰り返される事件やなかなか進まぬ捜査の様子を追う。それぞれの人物の日常が描かれる中で、人々の複雑な感情や司法、社会の問題などが、よりリアルに浮き彫りになっていく。

本作は実際に起こった事件をもとにしている。その事件は1980年代から何度も発生していたが、犯人が逮捕されたのは2018年。なぜそんなに長くかかったのか？ そこには性暴力事件に対する無理解や社会に根づく性差別、不平等などがあった。ドラマで描かれる状況から、司法や社会、人々の意識は、果たして現在どこまで変わったのか？

モデルとなった“サンブル川のレイプ犯”は、2022年に56件の罪で起訴され54件の有罪判決が下った。

演出・共同脚本を担当したのは、数々のドキュメンタリー作品を手掛け、『日曜日の殺人事件』でアカデミー賞長編ドキュメンタリー映画賞を受賞したジャン・グザヴィエ・ド・レストラード。そしてキャストには、映画『息子のまなざし』でカンヌ国際映画祭男優賞を受賞したオリヴィエ・グルメをはじめ、『ハリー・ポッターと死の秘宝』のフラー役や『ウォーキング・デッド：ダリル・ディクソン』のイザベル役で知られるクレマンス・ポエジーなど、実力派俳優が集う。

『サンブル川の事件 なぜ凶悪犯罪は見逃されたのか』あらすじ

1988年秋。フランス北部、ベルギーとの国境に近いウルノワ。30代の女性クリスティーヌは、夜明けにサンブル川のほとりで目覚めた。服は乱れ、首や顔には暴行された跡が残っていた。大きなショックを受けながら警察に行ったクリスティーヌは、早朝の出勤途中に背後から男に襲われ、川のほうに連れていかれた後、気を失っていたことを伝える。しかし、警察は事務的な対応で強盗未遂として処理するだけだった。

その後、サンブル川沿いの同じ道で女性が性的暴行の被害に遭う事件が何件も発生する。犯行はすべて早朝に同様の手口で行われていた。だが、警察は事件を重要視せず、類似事件として結びつけることもしなかった。

時は経ち、1996年秋。被害者が告訴した1件を担当することになった予審判事は、連続事件の可能性に気づくが…。

『サンブル川の事件 なぜ凶悪犯罪は見逃されたのか』キャスト、声優

アリックス・ポワソン（クリスティーヌ・ラボ役／声：三石琴乃）

オリヴィエ・グルメ（ウィンクラー役／声：楠見尚己）

ノエミ・ルヴォフスキー（アルレット・カルーゾ役／声：沢海陽子）

クレマンス・ポエジー（セシル・デュモン役／声：桑島法子）

ジョナタン・ターンブル（エンゾ・サリナ役／声：佐藤せつじ）

ジュリアン・フリゾン（ジャン・ピエール・ブランショ役／声：益山武明）

ルイーズ・オリー・ディケロ（ステファニー・サリナ役／声：森千晃）

ポーリーヌ・パリゴ（イレーヌ・ドゥルー役／声：園崎未恵）

パスカル・ディンカ（ベルナール・ブルトン役／声：坂詰貴之）

『サンブル川の事件 なぜ凶悪犯罪は見逃されたのか』放送情報

NHK BSプレミアム4Kにて6月10日（水）17：00より放送

毎週水曜日17：00〜

［音声］二ヵ国語放送（主音声：5.1ch 日本語吹替／副音声：ステレオ フランス語）

［字幕放送］有り







（海外ドラマNAVI）

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