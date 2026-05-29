新宿でコスパ最強！4,000円以下で個室＆半個室の飲み放題5選。かまくら個室やダーツが楽しめるパーティルームも
◆新宿でコスパ最強！4,000円以下で個室＆半個室の飲み放題5選。かまくら個室やダーツが楽しめるパーティルームも
写真／個室ダイニングウメ子の家新宿東口店（東京都・新宿駅）
新宿で「個室や半個室・飲み放題・4,000円以下」がすべてかなう、コスパ最強のスポットを紹介。賑やかな街だからこそ、ゆったり語り合えるプライベート空間を予約できたら、次の飲み会で絶対に喜ばれるはず。
今回は、料理と飲み放題がセットになったコース、好きなフードを自由に選べる単品飲み放題など、お財布に優しくておしゃれなお店をピックアップ。女子会や仲間との集まりに選んでみよう。
このページで紹介されているお店の一覧
料理もドリンクもコミコミで3,000円台！幹事さんも安心の「コース付き飲み放題」
・ダーツ＆パーティー REGALO（レガロ） 新宿東口店
・炭火串焼きあんど
・個室ダイニング ウメ子の家 新宿東口店
飲み放題のみ2,000円！フードは当日選びたいこだわり派におすすめ「単品飲み放題」
・和牛焼肉 やくにく 路地裏
・かまくら個室ビストロ KAMAKURA 新宿店
◆料理もドリンクもコミコミで3,000円台！幹事さんも安心の「コース付き飲み放題」
VIP個室（6〜14名）
ダーツ＆パーティー REGALO（レガロ） 新宿東口店
【平均価格】
夜：4000円〜4999円
【口コミ】
■食事やドリンクについて
・ドリンクのメニューも豊富で女子が好きそうなカクテルも多かったので満足です！（40代前半 女性）
・お肉がとてもおいしかったしドリンクも豊富でとても良かったです。（30代前半 女性）
■店の雰囲気やサービスについて
・想像以上に居心地の良い空間で、お店の内装も清潔感があって広々としています。店員さんも皆さん丁寧な方々で、気持ちのよい対応をしていただきました。（40代後半 女性）
・個室の仕様もお店全体も綺麗です。そして駅近なのでおすすめです。（40代後半 女性）
■一緒に行った相手の反応について
・料理の品数やドリンクの量が多く、楽しい時間を過ごせたと言ってくれた。（20代前半 男性）
・全員が口を揃えて、これからいつもここで良い。と話してました。笑 本当に大勢で集まるのにもってこいだと思います。食事や会話に一段落したメンバーの中には、ダーツを楽しみ出す人もいて、自分たちだけの気兼ねない空間で良かったです。（40代後半 女性）
【編集部の厳選ポイント】
新宿駅から徒歩3分の「ダーツ＆パーティー REGALO（レガロ） 新宿東口店」は、黒を基調としたスタイリッシュなVIP個室を完備するカジュアルなスポット。周囲を気にせずダーツやカラオケを満喫できるプライベート空間は、仲間とのパーティにぴったり。
18時までの入店かつ6名以上で予約すると、全8皿のコースにコロナビールや多彩なカクテルの2時間飲み放題が付いて4,000円以下とコスパ抜群。お腹も心も満たされる大満足の食事会に。
【店舗データ】
住所：東京都新宿区新宿3-26-2中央口三平ビル3F
付近の駅：新宿三丁目駅 新宿駅 西武新宿駅
アクセス：都営新宿線「新宿三丁目駅」A5出口より徒歩2分、JRほか「新宿駅」東口より徒歩3分、西武新宿線「西武新宿駅」正面口より徒歩7分
営業時間：
平日15:00〜翌5:00、土日祝12:00〜翌5:00
完全個室（4〜21名）
炭火串焼きあんど
【平均価格】
夜：6000円〜7999円／昼：3000円〜3999円
【口コミ】
■食事やドリンクについて
・飲み放題で、グラスが空くと店員さんが聞きに来てくれてスムースでした。（40代後半 女性）
・串焼きはまとめてでなく、それぞれ焼きたてで出してくれたので温かいうちに食べられてよかった。（20代後半 男性）
■店の雰囲気やサービスについて
・もっと騒がしい感じかと思ったが、比較的落ち着いた感じで良かった。（40代後半 男性）
・店の雰囲気は、うるさくなく良かったと思う。（50代後半 男性）
■一緒に行った相手の反応について
・食事も美味しかったし、飲み物も満足頂いてました。（40代後半 女性）
・一緒に行った人は、喜んでいた。居酒屋と違い、たまにはいいと思う。（50代後半 男性）
【編集部の厳選ポイント】
西武新宿駅から徒歩2分の「炭火串焼きあんど」は、落ち着いて過ごせる和モダンな完全個室を完備。天井が高く閉塞感のないプライベート空間は、おもてなしや大切な人との集まりに重宝する。
17時30分までの入店または21時以降の入店限定で、日南鶏のおすすめ串6本と前菜に、プレミアムモルツや地酒など90分飲み放題が付いたお得なセットが3,300円で楽しめる。絶品の炭火串焼きを相性抜群の美酒とともに、個室で気軽に堪能しよう。
【店舗データ】
住所：東京都新宿区歌舞伎町1-18-9 ワモール 3F
付近の駅：西武新宿駅 新宿駅 新宿三丁目駅
アクセス：西武新宿線「西武新宿駅」より徒歩2分、JRほか「新宿駅」B13出口より徒歩6分、東京メトロ丸ノ内線、副都心線、西武新宿線「新宿三丁目駅」B9出口より7分
営業時間：
平日・祝前日 16:00〜0:00(23:00LO)、土日祝 12:00〜0:00(23:00LO)
半個室（2〜4名）／個室（5〜18名）
個室ダイニング ウメ子の家 新宿東口店
【平均価格】
夜：4000円〜4999円
【口コミ】
■食事やドリンクについて
・ドリンクは種類が豊富でお酒が苦手な方も飲みやすいドリンかも多いと思います。食事は本当に美味しくコスパ最強です。（20代前半 女性）
・梅酒の種類がたくさんあり、紅茶梅酒が美味しかったです。ノンアルコールもたくさんあり、お酒を飲まない友人も喜んでいました。（30代後半 女性）
■店の雰囲気やサービスについて
・女性が好きそうなかわいらしい雰囲気です。どこも個室のような作りでデートにもピッタリだと思います。（20代後半 女性）
・半個室は薄いカーテンで仕切られており2人が入るには丁度良いお部屋でした！！他のお客さんの会話は聞こえますが私はさほど気にならなかったです。（20代前半 女性）
■一緒に行った相手の反応について
・どのお料理も美味しいと言って頂けました！！お酒に合うお料理が多かったかなという印象です。また、コースで予約し、お料理提供のスピードも良かったです。（20代前半 女性）
・安いし、周りの音も気にならず話せるし、くつろげる個室だったのもあり喜んでくれました！！（40代前半 女性）
【編集部の厳選ポイント】
新宿駅から徒歩3分の「個室ダイニング ウメ子の家 新宿東口店」は、ゴージャスなウメの木がシンボルの華やかな空間。スタイリッシュな壁紙やインテリアに囲まれたプライベート感のある半個室は、女子会や食事会を周囲に気兼ねすることなく盛り上げたい夜に最適。
17時までの入店限定で、お肉とお魚のWメインを含む全7皿のボリューム満点コース「花衣」が、樽詰スパークリングや豊富な梅酒の2時間飲み放題付きで3,520円という驚きのコスパで楽しめる。色鮮やかな創作料理を囲み、お得に贅沢なひとときを。
【店舗データ】
住所：東京都新宿区新宿 3-17-5 新宿ニュー富士ビル 8・9F
付近の駅：新宿三丁目駅 新宿駅
アクセス：東京メトロ丸ノ内線、副都心線、都営大江戸線「新宿3丁目駅」B6出口より徒歩1分、JRほか「新宿駅」東口より徒歩3分
営業時間：
[夜]17:00〜23:30(フード22:30LO、ドリンク23:00LO）
◆飲み放題のみ2,000円で事前予約！フードは当日選びたいこだわり派におすすめの「単品飲み放題」
テーブル個室（2〜6名）
和牛焼肉 やくにく 路地裏
【平均価格】
夜：6000円〜7999／昼：6000円〜7999円
【口コミ】
■食事やドリンクについて
・お酒の種類豊富！お肉も色々ありました。タンにこだわってる感じがしました。（30代前半 女性）
・盛り合わせが種類も多く楽しめました。岩塩プレートや山椒ダレで頂くのが美味しかったです。（40代前半 女性）
■店の雰囲気やサービスについて
・店内は、1階と2階があり、2階の個室でした。店員さんのご対応も丁寧でした。特に気になるところもなく、気持ちの良い接客でした。（30代後半 男性）
・個室に通して頂いて、家族で落ち着いて食事ができてよかったです。（50代後半 女性）
■一緒に行った相手の反応について
・お肉が美味しかったと言っておりました。ドリンクの種類が多いのもよかったです。（20代後半 女性）
・お肉がとても美味しいと喜んでいました。ドライバーなのでノンアルメニューも充実していて嬉しかったようです。（40代前半 女性）
【編集部の厳選ポイント】
西武新宿駅から徒歩1分の「和牛焼肉 やくにく 路地裏」では、柔らかな光が優しく照らす完全個室を用意。温かみのある木目調のインテリアで統一されたプライベート空間は、周囲の視線を気にせずゆったり過ごせる。
お肉にこだわりたい夜は、生ビールやワイン、焼肉と相性抜群のハイボールが2時間楽しめる、2,000円の単品飲み放題がイチオシ。当日は、炊き立ての銀シャリや自慢の一頭買い和牛など、お店でアラカルトで自由に組み合わせてオーダーを。
【店舗データ】
住所：東京都新宿区歌舞伎町1-21-2 文華桜ビル
付近の駅：新宿駅 西武新宿駅
アクセス：西武鉄道新宿線｢西武新宿駅｣出口より徒歩1分、JRほか｢新宿駅｣東口より徒歩3分
営業時間：
月〜木11:00〜23:00(フード22:00LO、ドリンク22:30LO)
金・祝前日11:00〜翌3:00(フード翌2:00LO、ドリンク翌2:30LO)
土11:00〜翌3:00(フード翌2:00LO、ドリンク翌2:30LO)
日・祝日11:00〜23:00(フード22:00LO、ドリンク22:30LO)
写真／個室ダイニングウメ子の家新宿東口店（東京都・新宿駅）
新宿で「個室や半個室・飲み放題・4,000円以下」がすべてかなう、コスパ最強のスポットを紹介。賑やかな街だからこそ、ゆったり語り合えるプライベート空間を予約できたら、次の飲み会で絶対に喜ばれるはず。
このページで紹介されているお店の一覧
料理もドリンクもコミコミで3,000円台！幹事さんも安心の「コース付き飲み放題」
・ダーツ＆パーティー REGALO（レガロ） 新宿東口店
・炭火串焼きあんど
・個室ダイニング ウメ子の家 新宿東口店
飲み放題のみ2,000円！フードは当日選びたいこだわり派におすすめ「単品飲み放題」
・和牛焼肉 やくにく 路地裏
・かまくら個室ビストロ KAMAKURA 新宿店
◆料理もドリンクもコミコミで3,000円台！幹事さんも安心の「コース付き飲み放題」
VIP個室（6〜14名）
ダーツ＆パーティー REGALO（レガロ） 新宿東口店
【平均価格】
夜：4000円〜4999円
【口コミ】
■食事やドリンクについて
・ドリンクのメニューも豊富で女子が好きそうなカクテルも多かったので満足です！（40代前半 女性）
・お肉がとてもおいしかったしドリンクも豊富でとても良かったです。（30代前半 女性）
■店の雰囲気やサービスについて
・想像以上に居心地の良い空間で、お店の内装も清潔感があって広々としています。店員さんも皆さん丁寧な方々で、気持ちのよい対応をしていただきました。（40代後半 女性）
・個室の仕様もお店全体も綺麗です。そして駅近なのでおすすめです。（40代後半 女性）
■一緒に行った相手の反応について
・料理の品数やドリンクの量が多く、楽しい時間を過ごせたと言ってくれた。（20代前半 男性）
・全員が口を揃えて、これからいつもここで良い。と話してました。笑 本当に大勢で集まるのにもってこいだと思います。食事や会話に一段落したメンバーの中には、ダーツを楽しみ出す人もいて、自分たちだけの気兼ねない空間で良かったです。（40代後半 女性）
【編集部の厳選ポイント】
新宿駅から徒歩3分の「ダーツ＆パーティー REGALO（レガロ） 新宿東口店」は、黒を基調としたスタイリッシュなVIP個室を完備するカジュアルなスポット。周囲を気にせずダーツやカラオケを満喫できるプライベート空間は、仲間とのパーティにぴったり。
18時までの入店かつ6名以上で予約すると、全8皿のコースにコロナビールや多彩なカクテルの2時間飲み放題が付いて4,000円以下とコスパ抜群。お腹も心も満たされる大満足の食事会に。
【店舗データ】
住所：東京都新宿区新宿3-26-2中央口三平ビル3F
付近の駅：新宿三丁目駅 新宿駅 西武新宿駅
アクセス：都営新宿線「新宿三丁目駅」A5出口より徒歩2分、JRほか「新宿駅」東口より徒歩3分、西武新宿線「西武新宿駅」正面口より徒歩7分
営業時間：
平日15:00〜翌5:00、土日祝12:00〜翌5:00
完全個室（4〜21名）
炭火串焼きあんど
【平均価格】
夜：6000円〜7999円／昼：3000円〜3999円
【口コミ】
■食事やドリンクについて
・飲み放題で、グラスが空くと店員さんが聞きに来てくれてスムースでした。（40代後半 女性）
・串焼きはまとめてでなく、それぞれ焼きたてで出してくれたので温かいうちに食べられてよかった。（20代後半 男性）
■店の雰囲気やサービスについて
・もっと騒がしい感じかと思ったが、比較的落ち着いた感じで良かった。（40代後半 男性）
・店の雰囲気は、うるさくなく良かったと思う。（50代後半 男性）
■一緒に行った相手の反応について
・食事も美味しかったし、飲み物も満足頂いてました。（40代後半 女性）
・一緒に行った人は、喜んでいた。居酒屋と違い、たまにはいいと思う。（50代後半 男性）
【編集部の厳選ポイント】
西武新宿駅から徒歩2分の「炭火串焼きあんど」は、落ち着いて過ごせる和モダンな完全個室を完備。天井が高く閉塞感のないプライベート空間は、おもてなしや大切な人との集まりに重宝する。
17時30分までの入店または21時以降の入店限定で、日南鶏のおすすめ串6本と前菜に、プレミアムモルツや地酒など90分飲み放題が付いたお得なセットが3,300円で楽しめる。絶品の炭火串焼きを相性抜群の美酒とともに、個室で気軽に堪能しよう。
【店舗データ】
住所：東京都新宿区歌舞伎町1-18-9 ワモール 3F
付近の駅：西武新宿駅 新宿駅 新宿三丁目駅
アクセス：西武新宿線「西武新宿駅」より徒歩2分、JRほか「新宿駅」B13出口より徒歩6分、東京メトロ丸ノ内線、副都心線、西武新宿線「新宿三丁目駅」B9出口より7分
営業時間：
平日・祝前日 16:00〜0:00(23:00LO)、土日祝 12:00〜0:00(23:00LO)
半個室（2〜4名）／個室（5〜18名）
個室ダイニング ウメ子の家 新宿東口店
【平均価格】
夜：4000円〜4999円
【口コミ】
■食事やドリンクについて
・ドリンクは種類が豊富でお酒が苦手な方も飲みやすいドリンかも多いと思います。食事は本当に美味しくコスパ最強です。（20代前半 女性）
・梅酒の種類がたくさんあり、紅茶梅酒が美味しかったです。ノンアルコールもたくさんあり、お酒を飲まない友人も喜んでいました。（30代後半 女性）
■店の雰囲気やサービスについて
・女性が好きそうなかわいらしい雰囲気です。どこも個室のような作りでデートにもピッタリだと思います。（20代後半 女性）
・半個室は薄いカーテンで仕切られており2人が入るには丁度良いお部屋でした！！他のお客さんの会話は聞こえますが私はさほど気にならなかったです。（20代前半 女性）
■一緒に行った相手の反応について
・どのお料理も美味しいと言って頂けました！！お酒に合うお料理が多かったかなという印象です。また、コースで予約し、お料理提供のスピードも良かったです。（20代前半 女性）
・安いし、周りの音も気にならず話せるし、くつろげる個室だったのもあり喜んでくれました！！（40代前半 女性）
【編集部の厳選ポイント】
新宿駅から徒歩3分の「個室ダイニング ウメ子の家 新宿東口店」は、ゴージャスなウメの木がシンボルの華やかな空間。スタイリッシュな壁紙やインテリアに囲まれたプライベート感のある半個室は、女子会や食事会を周囲に気兼ねすることなく盛り上げたい夜に最適。
17時までの入店限定で、お肉とお魚のWメインを含む全7皿のボリューム満点コース「花衣」が、樽詰スパークリングや豊富な梅酒の2時間飲み放題付きで3,520円という驚きのコスパで楽しめる。色鮮やかな創作料理を囲み、お得に贅沢なひとときを。
【店舗データ】
住所：東京都新宿区新宿 3-17-5 新宿ニュー富士ビル 8・9F
付近の駅：新宿三丁目駅 新宿駅
アクセス：東京メトロ丸ノ内線、副都心線、都営大江戸線「新宿3丁目駅」B6出口より徒歩1分、JRほか「新宿駅」東口より徒歩3分
営業時間：
[夜]17:00〜23:30(フード22:30LO、ドリンク23:00LO）
◆飲み放題のみ2,000円で事前予約！フードは当日選びたいこだわり派におすすめの「単品飲み放題」
テーブル個室（2〜6名）
和牛焼肉 やくにく 路地裏
【平均価格】
夜：6000円〜7999／昼：6000円〜7999円
【口コミ】
■食事やドリンクについて
・お酒の種類豊富！お肉も色々ありました。タンにこだわってる感じがしました。（30代前半 女性）
・盛り合わせが種類も多く楽しめました。岩塩プレートや山椒ダレで頂くのが美味しかったです。（40代前半 女性）
■店の雰囲気やサービスについて
・店内は、1階と2階があり、2階の個室でした。店員さんのご対応も丁寧でした。特に気になるところもなく、気持ちの良い接客でした。（30代後半 男性）
・個室に通して頂いて、家族で落ち着いて食事ができてよかったです。（50代後半 女性）
■一緒に行った相手の反応について
・お肉が美味しかったと言っておりました。ドリンクの種類が多いのもよかったです。（20代後半 女性）
・お肉がとても美味しいと喜んでいました。ドライバーなのでノンアルメニューも充実していて嬉しかったようです。（40代前半 女性）
【編集部の厳選ポイント】
西武新宿駅から徒歩1分の「和牛焼肉 やくにく 路地裏」では、柔らかな光が優しく照らす完全個室を用意。温かみのある木目調のインテリアで統一されたプライベート空間は、周囲の視線を気にせずゆったり過ごせる。
お肉にこだわりたい夜は、生ビールやワイン、焼肉と相性抜群のハイボールが2時間楽しめる、2,000円の単品飲み放題がイチオシ。当日は、炊き立ての銀シャリや自慢の一頭買い和牛など、お店でアラカルトで自由に組み合わせてオーダーを。
【店舗データ】
住所：東京都新宿区歌舞伎町1-21-2 文華桜ビル
付近の駅：新宿駅 西武新宿駅
アクセス：西武鉄道新宿線｢西武新宿駅｣出口より徒歩1分、JRほか｢新宿駅｣東口より徒歩3分
営業時間：
月〜木11:00〜23:00(フード22:00LO、ドリンク22:30LO)
金・祝前日11:00〜翌3:00(フード翌2:00LO、ドリンク翌2:30LO)
土11:00〜翌3:00(フード翌2:00LO、ドリンク翌2:30LO)
日・祝日11:00〜23:00(フード22:00LO、ドリンク22:30LO)