人気商品が期間限定で大集合！【クリスピー・クリーム・ドーナツ】ファンが選んだ推しドーナツBEST5
「クリスピー・クリーム・ドーナツ」ファンが選んだBEST5！
1937年にアメリカで誕生したドーナツ＆コーヒーショップ「クリスピー・クリーム・ドーナツ」は、今年で日本上陸20周年。これを記念して、過去の人気ドーナツの中からファン投票約8万票によって選ばれた“推しドーナツ”5品が、期間限定で再登場しました。
5月27日に発売された注目の5品をランキング形式で、フードライターによる実食レビューと共にご紹介します。
第5位. 「ニューヨーク チーズケーキ」（2015年発売）
第5位は、「ニューヨーク チーズケーキ」（テイクアウト378円／イートイン385円）。2015年に発売され、ニューヨークチーズケーキのような濃厚でクリーミーな味わいが人気を集めた商品です。
ドーナツの中にはクリームチーズ入りのクリーム、表面にはアーモンドクランチとグラハムクッキーがたっぷりとトッピングされています。
ひと口食べると、ドーナツの中からとろ〜りと滑らかなチーズクリームがあふれ出します。甘さの中にチーズのコクもしっかり感じられ、ザクザクとしたアーモンドとクッキーの食感がアクセントに。まるでチーズケーキを食べているような味わいを、ドーナツで楽しめる一品です。
第4位. 「ティラミス クリーム」（2024年発売）
第4位は、「ティラミス クリーム」（テイクアウト378円／イートイン385円）です。2024年に発売された、ティラミスの味わいをドーナツで楽しめる一品。
マスカルポーネ入りクリームを詰めたドーナツに、チーズ風味のコーティングとコーヒーソースを重ね、さらにオリジナルブレンドのココアパウダーをトッピング。
ひと口食べると、ほんのり苦味のあるコーヒーの風味に、濃厚で上品な甘さのマスカルポーネクリームが合わさり、今回ランクインした5種類の中でも特に“大人な味わい”。
ドーナツの中に、ぎっしり詰まったマスカルポーネクリームが存在感抜群。酸味は控えめで、コクのあるまろやかな味わいが魅力的な一品です。
第3位. 「アザラシ カスタード」（2021年発売）
第3位は、「アザラシ カスタード」（テイクアウト378円／イートイン385円）。 2021年に発売され、水族館の人気者“アザラシ”をモチーフにした、かわいらしいドーナツです。
ホワイトチョコレートとビターチョコレートで描かれた愛らしい表情が印象的で、中には北海道産ミルクとバニラビーンズ入りのカスタードクリームがたっぷり。さらに、アザラシの鼻部分にはホワイトチョコレートを重ね、立体感のあるデザインに仕上げられています。
ひと口食べると、ふわふわエアリーなドーナツ生地に、滑らかなバニラ香るカスタードクリームと、アザラシの顔を描いたチョコレートコーティングが重なり、背徳感のある甘さが口いっぱいに広がります。
しっかり甘めの味わいは、疲れた日のご褒美スイーツにもぴったり。食べるのがもったいなくなるほどキュートなビジュアルなので、手土産や差し入れにも最適です。
第2位. 「ロータス ビスコフ ホワイトクリーム」（2020年発売）
第2位は、「ロータス ビスコフ ホワイトクリーム」（テイクアウト356円／イートイン363円）。ベルギーで85年以上愛されているビスケット「ロータス ビスコフ」とのコラボレーション商品で、2020年に発売された人気ドーナツです。
ホワイトクリームを重ねたドーナツの中央には、「ロータス ビスコフ」をまるごと1枚ぜいたくにトッピング。華やかでおしゃれなビジュアルが、目をひく一品です。
食べてみると、ロータス ビスコフならではのシナモンの風味が、口いっぱいにふわっと広がります。粗めに砕かれたクッキーのザクザク食感がアクセントになっていて、食べ進めるたびに楽しい味わい。
ドーナツの中にはクリームが入っていないため、甘さがくど過ぎずに、最後まで飽きずに楽しめます。ロータス ビスコフ好きなら、一度は食べておきたい一品です。
第1位. 「ミント チョコ ケーキ」（2019年発売）
栄えある第1位は、「ミント チョコ ケーキ」（テイクアウト378円／イートイン385円）。2019年に発売され、「当時食べられなかったので復活してほしい！」など復刻を望む声が相次ぎ、総投票数8万票を超える中で、堂々の1位に選ばれました。
チョコレート味のオールドファッションをミント風味のコーティングで包み込み、さらにビターチョコレートでストライプ模様をプラス。仕上げにチョコチップをトッピングした、インパクト抜群の一品です。
ひと口食べると、ミント風味のコーティングの爽やかさがふわっと広がり、チョコレートの濃厚な甘さと絶妙にマッチ。ベースのチョコオールドファッションは、しっとりとした食感で食べ応えも抜群です。
ミント感が強過ぎないので、“歯磨き粉っぽさ”が苦手な人でも比較的食べやすい印象。チョコミント初心者にもおすすめできる一品です。
いかがでしたか。今回ご紹介した商品は全て2026年6月23日までの期間限定商品です。気になる方は、ぜひお早めにチェックしてみてくださいね。
※価格は全て税込価格です。商品の在庫状況は日々変動するため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承ください。
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)