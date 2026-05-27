11月のアメリカ中間選挙で接戦が見込まれるテキサス州で、与党・共和党の予備選挙が行われました。トランプ大統領を支持する“MAGA派”の候補が勝利しましたが、トランプ氏には逆風になるかもしれません。

共和党の牙城ともいわれるテキサス州で予備選挙を制したのは、州の司法長官を務めるケン・パクストン氏です。11月の中間選挙の上院議会選の共和党候補者に決まりました。

共和党 上院議会予備選に勝利 ケン・パクストン氏

「トランプ大統領は全面的な支持を表明してくれた。彼は我々の党のリーダーであり、その支持表明には政治的に最高の力がある」

保守強硬派として知られ、トランプ大統領が掲げる「アメリカ・ファースト」に共鳴する、いわゆる「MAGA派」です。

アメリカ トランプ大統領（19日）

「パクストンは私とMAGAに、常に絶大な忠誠を尽くしてきた愛国者だ」

現職で穏健派のベテラン、コーニン上院議員を破ったことで、共和党内でのトランプ氏の影響力の強さを改めて見せつける形となりました。

ただ、喜んでばかりはいられません。パクストン氏は、公費の私的流用疑惑や不倫騒動など数々のスキャンダルを抱えています。

さらにトランプ政権の支持率が低迷する中、中間選挙を“MAGA派”の候補者で戦えば、共和党は無党派層などの票を取り逃がすとも指摘されているのです。

記者（3月）

「タラリコ候補の演説会場ですが、先が見えないほど長い行列ができています」

一方、野党・民主党の候補者は“次世代のスター候補”と称されるジェームズ・タラリコ氏です。「愛」を語る演説が人気を博しています。

民主党 ジェームズ・タラリコ氏

「私の信仰は“愛”こそが世界で最も強い力であると教えてくれている」

保守地盤の強いテキサスで、キリスト教の教えを前面に打ち出し、共和党の穏健派支持層の切り崩しを図っています。

さらに無党派層に人気の高いオバマ元大統領からも全面的な支持を受け、幅広い層にアピールしています。

アメリカメディアは「保守地盤のテキサスで民主党が38年ぶりの歴史的な勝利を収める可能性がある」などと報じていて、今後、与野党の激しい選挙戦が予想されています。