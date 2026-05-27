中国製のEV＝電気自動車、なかでも「軽」を国内のカー用品店で売る。そんな戦略を新たな自動車ブランドが打ち出しました。

日本のカー用品大手「オートバックスセブン」や、中国の自動車メーカー「チェリー」など5社が去年設立した自動車メーカー。きょう発表したのが…

EMT 何暁慶CEO

「ブランドの名前はEMTAです」

EV＝電気自動車の新ブランドです。第1弾として、来年中に“軽自動車”を発売し、2029年までに4車種の展開を目指します。

国内販売に占めるEV比率がおよそ1.6％にとどまるなか、このメーカーは成長余地が大きいと見込んでいるのです。

それにしてもなぜ、“軽”からなのでしょうか？

EMT 打越晋CMO

「その理由はとてもシンプル。最も日本の日常にある車だから」

新車販売の4割ほどを占める軽自動車。専門家がこれに加えてEV普及のキーワードだと指摘するのが、“地方”です。

伊藤忠総研 深尾三四郎エグゼクティブ・フェロー

「地方においては、ガソリンスタンドが廃業していくというSS過疎化がかねてから問題になっている。寝ている間に家で充電できる。軽自動車のEVへの関心は今まで以上に高まっている」

メーカー側も、“地方”も念頭においた独自の販売とメンテナンス体制をアピールしています。

EMT 何暁慶CEO

「オートバックスの日本全国のネットワークは本当にすごく強いリソースだと、私たちは認識しています」

自動車の生産は中国で行いますが、販売は全47都道府県におよそ600ある「オートバックス」の一部店舗などを活用。メンテナンスも全ての店舗で対応できるとし、新規参入メーカーとしては異例の“全国のネットワーク”がウリだといいます。

そこに“追い風”になると専門家が指摘するのは、不透明な原油先物価格の動向です。

伊藤忠総研 深尾三四郎エグゼクティブ・フェロー

「中東情勢の不安定化の中で、今後、ガソリン価格が今まで以上に上がる可能性というのも含めて、ガソリン車よりもEV。なかでも軽EVに乗りたいという需要は間違いなく増えてくる」

メーカー各社もラインナップを拡充していて、世界首位の販売台数を誇る中国のBYDもこの夏、日本にEVを投入する予定です。

果たして、どのメーカーが覇権を握るのか？競争はさらに激しくなりそうです。