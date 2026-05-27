ドジャースのフレディ・フリーマン選手が日本時間26日のロッキーズ戦で、守備の際に一塁ベース上で見せたお茶目なやり取りが話題となっています。

フリーマン選手は戦没将兵記念日(メモリアルデー)となった26日のロッキーズ戦に、3番ファーストで先発出場。そして3回の守備時に先頭打者のカイル・キャロス選手がセンター前ヒットで出塁すると、塁上で声をかけます。

そして何度もスタンドの上方を指さし何かをアピール。キャロス選手は最初は笑顔をみせますが、フリーマン選手の指さす方向をかたくなに見ることなく、少し気まずそうな苦笑いを浮かべます。

MLBはこのやり取りに注目。27日に、その様子が収められた動画を公式インスタグラムにアップし、2人がそのようなやり取りを交わした理由も紹介。「フレディ・フリーマンは、ドジャースの放送ブースで、カイル・キャロスに彼の父エリック・キャロスを見させようとしていた。カイルは負けなかった」と投稿しました。

というのもこの日の解説席にはキャロス選手の父であり、ドジャースOBでもあるエリックさんの姿が。フリーマン選手はキャロス選手に彼の父の姿を見させようと声をかけますが、キャロス選手が笑顔をみせるだけなのでさらにアピールします。キャロス選手も試合中だからか、かたくなに父の方をみず。その後、2人は白い歯をこぼし、プレーに戻りました。

キャロス選手は現在23歳。昨季ロッキーズでメジャーデビューを飾り、ドジャース戦でメジャー初本塁打を記録しました。そして今季は52試合に出場し、ここまで2本塁打を放っていますが、今季1号は日本時間4月20日の本拠地で行われたドジャース戦で佐々木朗希投手から放ち、2号は5月27日にドジャー・スタジアムで行われたドジャース戦でロハス選手から放っています。ちなみに彼の兄ジャレッド・キャロス選手はドジャース傘下ダブルAのタルサ・ドリラーズに所属しています。