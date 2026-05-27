吉本新喜劇の間寛平ＧＭと座員で女優の金原早苗が２７日、大阪市内で行われた「第五十二回 吉本新喜劇ＧＭ月例会見」に出席した。

寛平ＧＭは、池乃めだかとともに出演する「池乃めだか芸能生活６０周年記念 ちいさいおっさん大祭り」（７月３日、大阪・なんばグランド花月）について「６０年やで。僕は５６年です。岡村（隆史＝ナインティナイン）も出てもらえるように交渉したんや」と明かした。めだかと岡村の誕生日に行われる同公演について、島田珠代は「岡村君が新喜劇にいた時、『めだかｖｓ岡村』のコーナーがあったんですよ」と振り返り、同公演に期待を寄せた。

高市早苗首相のモノマネで知られる金原は、レイザーラモンＲＧがゲスト出演する公演「ザ・モノマネ新喜劇Ｖｏｌ．２」（８月２６日、なんばグランド花月）について「チケットが１００枚くらいしか売れてません」と自虐的に明かし、笑いを誘った。

金原は普段から体を鍛えることに余念がない。４月に行われた「マッスルゲート沖縄大会」で、ビーチビキニ部門とウーマンズレギンス１６３センチ超級部門で優勝し、２冠を達成した。ただ、当人は「１か月くらい経って、リバウンド４キロくらいしてるんです」と恥ずかしそうに語った。

昨年出場した「マッスルゲート奈良大会」でも優勝。次いでジャパンカップに出場したが、１回戦敗退だった。

今年１２月に行われるジャパンカップでは「今１位を目指したいと思います。そしてボディーメイク、４０歳でもキレイな体を築ける代表として、仕事をいただきたいです。ビーチビキニ部門というのは、今回できた新競技。今年出ておいたら初代ビーチビキニチャンピオンになれる」と闘志を燃やした。

寛平ＧＭは「ホンマにこの子、めちゃめちゃバイタリティーがあって、すごいなと思うんです。一生懸命考えてる。だからエラいなと思います」とホメた。