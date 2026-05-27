会話をしている相手のパートナーを呼ぶときには、どのような言い方が適切なのか。心理カウンセラーの五百田達成さんは「『ダンナ』『ご主人』『奥さん』という呼び方は、昨今避けるべき言葉になりつつある。私は違和感があるのを承知で『夫さん』『妻さん』と呼んでいるが、他にも言い換える方法はある」という――。

※本稿は、五百田達成『言いたいことがちゃんと伝わる 男と女の言い換え図鑑』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。

写真＝iStock.com／itakayuki ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／itakayuki

■思いつくのは「へー」ぐらい

【シチュエーション】相手をほめたいとき

× まあ、悪くないんじゃない？

○ 似合ってるね！

「髪切ったんだけど、どう？」

「あー、まあ、悪くないんじゃない？」

「何それ……」

「髪を切った女性に対してどう言えばいいのか」問題もまた、男性たちにとっては永遠の課題です。髪を切った、メイクを変えた、新しい洋服をおろした。そうした女性の変化に、男性はそもそも気づかない、よくわからない。普段からちゃんと見ているわけじゃないし、多少変わったとしても気づくわけがない。

……と、そこまでは女性もわかっているので、「ねえ、何か気づかない？」とクイズを出すようなことは減り、むしろ冒頭のセリフのようにストレートにアピールするようになりました。これはいい傾向です。

ですがそうやって教えてもらったとしても、男性からするとろくに感想が浮かばない。思いつくのは「へー」ぐらいのものです。だから「どう思う？」と聞かれると、とても困るわけです。そこでようやく絞り出すのが「まあ、悪くないんじゃない？」という精一杯の言葉。これが女性たちからすると面白くありません。

■評価がぬぐえない「上から目線」

男性・女性に限らず、「評価する」ということは分析やアドバイス同様、「上から目線」がぬぐえません。男性ほどは「上から目線」に敏感じゃない女性たちも、せっかくウキウキした気持ちを共有し、ほめてもらいたいのに、「悪くない」などと冷静にジャッジされるのは本意ではありません。

男性たちも相手が「ほめてほしそう」であることはわかっています。せっかくヒントをもらっているわけですから、「悪くない」と評価したり、「短くなった……？」とおそるおそる分析したりするのではなく、シンプルにほめるのがいいでしょう。

■余計なことは言わず「似合ってる」

じゃあどうやってほめるのがいいか。オススメは「似合ってる」です。

短くなったのか、色が変わったのか、細かいことはあまりわからない。流行りの髪型なのか、いつも通りの髪型なのかもわからない。であれば、余計なことは言わず「似合ってる」がいいでしょう。「かわいい」「きれい」よりも恥ずかしくなく言えるはずです。そうすれば、女性のほうから「でしょ？ 最近メイクも変えたから」と上機嫌になってくれます。

髪型以外のケースで、上から目線にならずポジティブな気持ちを伝えるには、いくつか手法があります。

たとえば、うらやましがるのも効果的。ハワイに行ってきた、彼氏ができた、SNSでバズった。そんな報告を受けたら、「いいんじゃない？」と偉そうに評価するのではなく、「いいねー」と共感し、「いいなー」とうらやましがる。相手としては「ふふふ」とこれまた上機嫌になってくれます。「いいねー」と「いいなー」はセットで使えるのでオススメです。

【まとめ】「悪くない」は、ほめ言葉としてかなり「悪い」

■「今日はお子さんは？」の一言

【シチュエーション】飲み会でひと言声をかけたい

× いいダンナさんだね

○ 今日は楽しもうね！

「今日はお子さんは？」

「あ、夫が見てくれてます」

「いいご主人だね。感謝しないと」

「……」

子どもがいる女性が飲み会に参加すると、しばしば「今日はお子さんは？」「ダンナさんは？」という言葉をかけられます。中には「いいご主人だね」「理解のある家族だね」と言ってくる人も。男性に限らず、女性からも「いいなー。子どもが小さい頃、私は無理だったなー」「ウチはうるさくて」などと言われたりします。

これらの言葉の裏には「家族のめんどうを見るのが仕事であるあなたが、今日はそれを放棄してるんですね。寛大な家族からそれを許されてることに感謝しないとね」というニュアンスが込められています。言われたほうはモヤモヤが止まりません。

毎日いろいろあるけれどがんばっている。今日だって、夫は許可なしに飲みに行くのに、私は数週間前から夫と交渉し、家庭内の予定も調整し、ようやく参加できた。それなのにそんなことを言われると、心底ガッカリしてしまうのです。「ウチにはウチの事情がある。それをろくに知りもしないで適当なことを言うな。放っておいてくれ」とせっかくの飲み会なのに、テンションがダダ下がりです。

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■「ダンナさん」に代わる呼び方

大前提として、よその家族のことは放っておくべき。よかれと思ってか、イヤミを言いたくてかはわかりませんが、ずけずけと入り込んであれこれ言うのは、デリカシーに欠ける行為です。

五百田達成『言いたいことがちゃんと伝わる 男と女の言い換え図鑑』（KADOKAWA）

また「ダンナ」「ご主人」「奥さん」という呼び方も、昨今避けるべき言葉になりつつあります。細かいことを言うようですが、現代社会において夫は「旦那」「主人」＝「誰かの支配者」ではないし、妻は「奥さん」＝「家の奥にいる人」ではないからです。同様に「嫁さん」という呼び方もイマイチでしょう。

自分のパートナーのことを「夫」「妻」と呼ぶことは徐々に定着しつつありますが、問題は相手のパートナーについて言及する場合。個人的には、違和感があるのを承知で「夫さん」「妻さん」と呼ぶようにしています。そもそも家族の形が多様化している昨今、相手が結婚しているかどうか、子どもがいるかどうかもわからない。そんな状況では「ご家族」とあいまいに呼んでおくのも地雷を踏まないコツです。当然「彼氏は？」「彼女は？」と興味本位で聞き出すのもご法度です。

……とまあ、そんなあれこれは置いておいて、会いに来てくれたことを祝福するのが一番。「今日は来てくれてうれしい」「今日は楽しみましょう」と、目の前の時間にフォーカスした言葉をかけるのが正解となります。

【まとめ】 よその家庭の事情は放っておくに限る

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五百田 達成（いおた・たつなり）

作家・心理カウンセラー

1973年生まれ。東京大学卒業後、角川書店、博報堂をへて独立。コミュニケーションをテーマに執筆・講演を行う。『察しない男 説明しない女』ほか著書多数。

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（作家・心理カウンセラー 五百田 達成）