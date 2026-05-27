巨人の阿部慎之助前監督が長女への暴行容疑で逮捕された。神戸学院大学の鈴木洋仁准教授は「今回の事件では、阿部氏の長女が対話型AI『ChatGPT』に相談して、児童相談所に通報したことが注目を集めている。私たちはAIで時間や労力を削減しているつもりだが、大事なものをスキップしていないか」という――。

■巨人・阿部監督逮捕の衝撃

プロ野球・読売巨人軍の阿部慎之助・監督（当時）が、5月25日、長女への暴行容疑で警視庁に現行犯逮捕された。

巨人軍の発表によれば、阿部氏は、25日午後6時ごろ、東京都内の自宅で、姉妹のけんかを止めようとしたときに、長女（18）から言い返されたことに腹を立て、襟元をつかみ、投げ飛ばして倒すなどの暴行を加えたという。長女にけがはなかった。

この先が、この事件の特異なところである。事件を受けて、報道陣の取材に同席した代理人の名古屋聡介弁護士が「長女の手紙」を代読した。それによれば、長女が対話型AIのChatGPTに相談したところ、児童相談所への匿名での相談を助言され、実際に電話をした。ところが、彼女の意図に反するかたちで、児相の職員が警察に通報し、逮捕に至ったという。

阿部氏は、26日未明に釈放されたものの、同日午前に辞任を申し入れ、受理された。巨人の山口寿一オーナーは、「暴力を振るった事実は重く、監督を続けることは許されないと判断しました」とのコメントを発表している。

衝撃は大きい。まずもって、歴史と伝統を誇る読売巨人軍の監督が、実の娘に対する暴行容疑で逮捕されたからである。初代オーナー・正力松太郎氏の遺訓「巨人軍は常に紳士たれ」との標語に背いたから、というよりも、冷静沈着であるべきプロスポーツチームの監督が、家族に暴力を振るうなどとはとんでもない。そうした声がやまない。

■阿部氏はAIに仕事を奪われたのか

もちろん、暴力はいけない。現行犯で逮捕されるほどなのだから、事実として受け止めるべきなのだろう。しかしそれ以上に、この件が議論百出となっているのは、先に記載した、通報に至る経緯ゆえではないか。「ChatGPTに相談した結果」として、阿部氏が仕事を失ったからではないか。AIによって阿部氏が仕事を奪われたからではないか。

写真＝iStock.com／Vertigo3d ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Vertigo3d

若い世代が生成AIを相談相手として頼りにしている傾向が、散見される。たとえば、文化人類学者の松村圭一郎氏は、「臨床心理学のカウンセリングを学ぶ学生が、つねに生成AIに人生相談にのってもらっている。そして人間に相談するより、『AIのほうがよっぽど助けになる』と感じている（※1）」エピソードを紹介している。

あえて図式的に言えば、旧態依然の「昭和」を代表する「野球」、それも「巨人」の監督が、新進気鋭の「令和」を代表するAIによって職を失った。この構図は、「オールド」を「ニュー」が打ち負かす点で、ある意味では、象徴的な出来事とすら映ってしまう恐れさえある。

※1：松村圭一郎「生成AI時代になにをどう勉強するのか」『臨床心理学』153、金剛出版、2026年5月、279ページ

■「AIの助言通り」に通報したことへの困惑

私自身を振り返っても、ChatGPTをはじめとしたAIの助力を求める場面は多い。つい数日前にも、生成AIにばかり相談する娘（11歳）について、どう対応すれば良いのかをChatGPTに相談したところだった。

阿部氏の長女がどれくらいChatGPTを頼っていたのかは、わからない。先に触れた「手紙」のなかで「父とのこのような大がかりなけんかというのは初めてのことであり」と前置きしているところから推測すると、少なくとも今回の通報にあたって、家族でも友だちでもなく、まっさきに助言を求めた相手（のひとつ）だったのは間違いない。

私たちが驚きを禁じ得ないのは、まさにここではないか。

親子関係という、最もプライベートな話題について、直接、父親に不平不満を訴えるどころか、さらには祖父母や親類といった家族でも、あるいは、学校の教師でもない、人工知能に相談した。それだけではない。「匿名で相談できる児童相談所というものがありますよ、という形での説明書きがなされ、お電話をさせていただきました」（「長女の手紙」より）として、行動に移したところに、私たちは困惑を隠せないのではないか。

■「警察が来て一番驚いているのは自分自身」

最近の若者はコスパやタイパを重視する、と、しばしば喧伝される。ひょっとすると、阿部氏の長女が今回、生成AIを頼ったのもまた、この感覚に基づくのかもしれない。重要なのは、事実として、彼女がまっさきにChatGPTに「相談」したところであり、さらには、その「相談」を真に受けて、というか、そのままに児童相談所に電話したところである。

ここには、何かを短縮するとか、効率良く対応しよう、といった感覚すら見えない。阿部氏の長女を批判したいわけでは、まったくない。そうではなく、生成AIとは、そもそもそうしたものにほかならない。

思考のプロセスをすっ飛ばし、あたりさわりのない結論だけを、すぐに示す。それこそがChatGPTの存在意義だからである。相談を持ちかけた側を批判しない。児童相談所とは異なり、秘密は守る。こういった特徴が、気軽な相談相手としてはうってつけだからである。

「長女の手紙」によれば、「警察が来て一番驚いているのは自分自身ですし、父が警察に連行された姿を見て、目前で私は泣き崩れてしまいました」と明かしている。仮に、彼女が父親に何らかの罰を与えようとか、こらしめてやろうと考え、その過程を省略しようと考えたのだとしたら、泣き崩れるはずがない。

写真＝iStock.com／mapo ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／mapo

彼女はコスパもタイパも意識せず、ただChatGPTに（気軽に？）持ちかけ、おそらくはいつも通り、瞬く間に簡単な答えを示してきたから、それに従ったに過ぎないのかもしれない。いや、そんな邪推を重ねたとしても、無益だろう。それよりも、事実として、阿部氏は、生成AIをきっかけに辞職した。その点にこそ、着目しなければならない。

■「対人関係の仕事は奪われない」はずが…

AIの急速な発展と普及に伴って、「AIに奪われる仕事」が世界中で取り沙汰されている。ChatGPTに「AIに奪われる仕事には、どんなものがありますか？」と聞くと、データ入力などの「事務系の定型業務」が「かなり影響を受けやすい仕事」だと答えた。この原稿だって、AIに書かせれば、一瞬でできあがるのだろう。

こうした風潮をふまえて、巨人軍の親会社・読売新聞は、最近、次のように報じた。

生成AI（人工知能）の飛躍的な進歩によりデスクワークの効率化や大量解雇が相次ぎ、米国では「大卒のホワイトカラーになれば高収入で安定した人生が送れる」という常識が崩れつつある。そうした中で、高収入の技能工「ブルーカラー・ビリオネア（億万長者）」を目指す若者が増えている（「米国 狙え ブルーカラー長者 AI苦手の『手作業』脚光」読売新聞、2026年5月20日朝刊）

AIが代わってくれる、というよりも、AIのほうがはるかに上手にこなしてくれる業務は多い。その反面、対人関係をもとにした仕事、それこそ阿部氏を逮捕した警察官や、長女が電話をかけた児童相談所のカウンセラーなどは、「AIに奪われない仕事」に含まれる可能性が高い、と言われている。

■スキップしたのは「人間関係そのもの」

阿部氏の仕事＝プロ野球チームの監督もまた、「AIに奪われない仕事」のひとつだったのではないか。よりにもよってその仕事が、AIに奪われたのである。

写真＝スポーツ報知／共同通信イメージズ 辞任し、涙ながらに取材に応じる巨人の阿部慎之助前監督＝2026年5月26日、東京・大手町の読売新聞東京本社 - 写真＝スポーツ報知／共同通信イメージズ

ただ、AIが奪うのは「仕事」だけなのだろうか。転職して別の業務に従事し、収入を得られるのなら問題は解決するのだろうか。

今回の阿部氏の事件が与えたショックは、ここにある。奪われたのは「巨人軍監督」という仕事（だけ）ではない。生身でしかありえない親子関係であり、親子の葛藤であり、築くまでにかなりの時間と労力を費やした、その過程そのものではないか。AIは時間も労力もスキップできる魔法の道具のように見えがちだが、実は、スキップしたのは人間関係そのものではないか。

■家庭のグレーゾーンへの「無機質な介入」

「暴力を振るった事実は重く、監督を続けることは許されない」との巨人軍の山口オーナーのことばもまた重い。けれども、人間関係には綾(あや)があり、親子でしかわかりえない感覚は、どこの家庭にも必ずある。「巨人軍は常に紳士たれ」が不文律であるのと同じように、あらゆる家庭にもある。

ロシアの文豪レフ・トルストイは、名作『アンナ・カレーニナ』の冒頭で「幸せな家庭はどれもみな同じように見えるが、不幸な家庭にはそれぞれの不幸の形がある」と書いた。今回の阿部氏の事件は、まぎれもなく「不幸」のひとつであり、その形はそれぞれと言うほかない。それぞれの不幸の形に、AIが介在するようになったのである。

家庭はグレーゾーンであり、余人には計り知れないし、立ち入るべきでもない。それだけ、というか、親子のトラブルだけであれば、よくある、とまでは行かないものの、それでも、あくまでもプライベートな話にとどまる。

それなのに、いや、だからこそ、私たちは、この事件に驚愕したのではないか。この「不幸」に、人間同士の、親子の間の諍(いさか)いにとどまらず、無機質なAIが介在していた。そのインパクトを受け止めきれていないのではないか。

■ひとりの父親として涙を抑えられなかった

だからといって、AIをなるべく使わないようにしよう、といった優等生的な回答は、欺瞞(ぎまん)が過ぎよう。良くも悪くも、ここまで普及し、私たちの日常生活に入ってきている以上、いまさら禁止にするわけにはいかない。もはや「AI以前」に戻れない以上、うまく付き合うしかないが、それもまた学級委員のように面白味のない答え方に過ぎない。

では、どうするべきなのか。

お恥ずかしい話だが、私は、今回、阿部氏の「長女の手紙」を読み、娘を持つひとりの父親として涙を抑えられなかった。いや、そんな同情とか、憐憫とか、そういった適当なことばを見つける前に、涙が流れてきていた。

私たちがこれからAIとの付き合っていくためのヒントは、こうしたこらえきれない感情の中にあるのではないだろうか。

生成AIはプロセスをスキップし、あたりさわりのない最適解を瞬時に提示してくれる。しかし、人間の感情や家族のつながりは、本来、理不尽で、不可解で、非論理的だ。だからこそ、「説明しきれない感情のやり取り」から逃げてはいけないのではないか。そこに、AIと共存するための人間らしい知恵があるのではないか。

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鈴木 洋仁（すずき・ひろひと）

神戸学院大学現代社会学部 准教授

1980年東京都生まれ。東京大学大学院学際情報学府博士課程修了。博士（社会情報学）。京都大学総合人間学部卒業後、関西テレビ放送、ドワンゴ、国際交流基金、東京大学等を経て現職。専門は、歴史社会学。著書に『「元号」と戦後日本』（青土社）、『「平成」論』（青弓社）、『「三代目」スタディーズ 世代と系図から読む近代日本』（青弓社）など。共著（分担執筆）として、『運動としての大衆文化：協働・ファン・文化工作』（大塚英志編、水声社）、『「明治日本と革命中国」の思想史 近代東アジアにおける「知」とナショナリズムの相互還流』（楊際開、伊東貴之編著、ミネルヴァ書房）などがある。

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（神戸学院大学現代社会学部 准教授 鈴木 洋仁）