5月26日、鈴木紗理奈（48）の所属事務所が、タレントの“あのちゃん”ことあの（年齢非公表）の発言を巡る一連の騒動についてコメントを発表した。

騒動の発端は、『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）の18日放送回。番組側が用意した「ベッキーの次に嫌いな芸能人は？」という質問に対し、あのが「鈴木紗理奈！」と実名で回答したことだった。

放送後、名指しされた鈴木はInstagramのストーリーズで反応。あのの名前や番組名こそ出さなかったものの、《私が出てもない番組で 嫌いな芸人の名前は？という質問で 普通に鈴木紗理奈、とあるタレントさんに私の名前出されてた》《普通にショックやし、共演してない時に言うとか意味わからんし、それそのまま放送するスタッフも意味わからん》などと、不快感をあらわにしていた。

騒動が拡大するなか、23日には番組が公式サイトで謝罪コメントを発表。同日、あのが自身のXで、以前から番組内容に違和感を抱いていたことや、制作側との間に行き違いがあったことを明かしたうえで、《もう続けたくないので番組を降ります》と突然の降板を宣言する事態となった。

そんななか、26日に鈴木も所属事務所を通じて声明を発表。まず、自身のSNS投稿が騒動に繋がったことについて謝罪したうえで、《鈴木が発信いたしました思いの根底にありますのは、特定の個人を非難することではなく、本人が不在のまま話題として扱われる演出や、その内容がそのまま放送されることに対する率直な思いでございます》と説明した。

一方で、テレビ朝日から丁寧な説明を受けたことも明かし、《鈴木も長年にわたり多くの番組でご一緒させていただいており、深い信頼を寄せている放送局でございます。弊社といたしましても、今後もより良い番組作りにご一緒させていただければ幸いです》とコメント。騒動をこれ以上広げず、収束へ向かわせる姿勢を見せた。

さらに、あのに対しても《お名前の挙がりました他のタレント様におかれましても、今後ますますご活躍されることを心より願っております》と配慮をにじませていた。

Xやこの件を報じたネットニュースのコメント欄には、

《テレビ局にも配慮したコメント出した鈴木紗理奈側の方が、芸能界での対応力が一枚上手という感じ》

《鈴木側が大人の対応をしたって感じだね》

《あのちゃんの側は“あのちゃんらしさ”が裏目に出た印象も否めず、少し騒ぎを自分で大きくしてしまったようにも見えます。結果として鈴木紗理奈さんの冷静さがより際立つ形になりましたね》

《至極まっとうなことを言っている。これ以上、引きずることなく、謝罪を受け入れて手打ちにするタイミングも今だって分かってる》

など、鈴木の“対応力”を評価する声が相次いでいる。

「鈴木さんは昨年から自身で立ち上げた個人事務所で活動していますが、それ以前はデビュー以来31年にわたって大手事務所に所属し、バラエティや情報番組、スキャンダル対応まで数多くの現場を経験してきました。

近年では、旧ジャニーズ事務所の社名変更問題を巡る発言で賛否を呼んだこともありましたし、不倫報道時には地上波の生放送で謝罪するなど、炎上や逆風のなかで対応を求められる場面も少なくありませんでした。そうした経験の積み重ねが、今回の騒動で見せた“冷静な立ち回り”につながっているのでしょう。

実際、鈴木さん側の声明は、自身の考えを伝えながらも、テレビ局との関係性や今後への配慮まで丁寧に盛り込まれた内容でした。一方で、同日に発表されたあのさん側の事務所の謝罪文はかなり簡潔で、発言の経緯や本人の心境などにはほとんど触れられていなかったため、ネット上では両者の“温度差”を指摘する声も出ていました」（芸能ライター）

番組側への不信感を公に示し、突然の降板宣言に踏み切ったあの。一方、自身のスタンスを示しながらも、テレビ局への配慮を忘れなかった鈴木。今回の騒動では、芸能界で培ってきた“経験値”の差が際立つ形となってしまったようだ。