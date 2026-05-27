吉本新喜劇・間寛平ＧＭの月例会見が２７日、大阪市内の吉本興業本社で行われた。座員の金原早苗が自身が出演する「ザ・モノマネ新喜劇ｖｏｌ．２」（８月２６日・なんばグランド花月）のＰＲを行い、４月のボディーコンテストで優勝した美ボディーを披露した。

３９歳の体つきとは思えなかった。白い透け感のある上着とぴちっとした赤いレギンスで登場した金原は、ボディーコンテストの話題になると上着を脱ぎ、白のタンクトップ姿になった。４月２４日から行われたボディーコンテスト・マッスルゲート沖縄大会の「ウーマンズレギンス１６３センチ超級」と新たに作られた「ビーチビキニ１６３センチ超級」の２部門で優勝。大会から１か月たち、４キロほどリバウンドしたと言うが、そう感じさせない見事なプロポーションで会見場を沸かせた。ギターネタでおなじみの松浦真也が即興で弾き語りした「Ｏｈ， Ｐｒｅｔｔｙ Ｗｏｍａｎ」に乗せてポーズを決めた。

また、１２月のボディーコンテストのジャパンカップへの参加にも意欲を見せている。昨年の同大会の１回戦で敗退した雪辱を晴らし、目指すは１位。そして「（今年）４０歳でもキレイな体をつくれるんだ代表として仕事をしたい」と、ものまねとボディーメイクの二刀流で日本一を目指す。

「ザ・モノマネ新喜劇 ｖｏｌ．２」には金原のほか、信濃岳夫、チャンス大城、レイザーラモンＲＧらも出演する。