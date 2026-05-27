「負けないで」「揺れる想（おも）い」などの名曲で知られるＺＡＲＤの坂井泉水さん（１９６７〜２００７年）が４０歳で亡くなってから、２７日で１９年がたった。

命日である２７日、ＺＡＲＤの公式Ｘ（旧ツイッター）が更新され「いつもＺＡＲＤを応援頂き、誠にありがとうございます。本日５月２７日はＺＡＲＤ／坂井泉水さんのご命日です」と伝える。

「それぞれの場所で、それぞれの想いとともに、坂井さんを偲（しの）ぶ一日としてお過ごしいただけましたら幸いです。今日も、皆さまの傍に、ＺＡＲＤ “永遠のスタンダード・ナンバー”が在りますように…」とファンに呼びかけた。

東京・大阪では２７日に献花台が設置され、ＷＥＢ献花も受付。公式サイトでは「お越しになれない皆さまは、ＷＥＢ献花にぜひご参加ください。コメントを添えていただければと思います」としている。

ネット上では「月日は本当に早いですね。今でも車の中で毎日聴いています！」「あれから１９年ですか…」「私の青春でした」「泉水さんの歌は本当に元気が出ます。だから今でもずっと聴いています。心が温かくなる歌ばかり。永遠に残る名曲ばかりです」「２００７年突然この世を去った泉水さん…」としのぶ声が寄せられた。