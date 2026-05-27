ラブ・ライナーとNANAが夢の共演♡特別感あふれる限定コスメ

アイメイクブランド「ラブ・ライナー」から、人気漫画『NANA』との限定コラボアイテムが2026年6月中旬より順次発売♡ナナとハチ、それぞれの魅力を落とし込んだリキッドアイライナー2種とロングマスカラが登場します。2つ並べるとハートが完成する特別デザインや、“707号室”を感じさせるディテールなど、ファン心をくすぐる仕掛けが満載。『NANA』の世界観をたっぷり楽しめる限定コスメです♪

『NANA』の世界観を表現した限定コラボ

ラブ・ライナーと人気漫画『NANA』の夢のコラボレーションが実現♡

大崎ナナと小松奈々（ハチ）の“特別な関係性”をテーマに、2つ並べるとひとつのハートが完成する限定デザインを採用しています。

さらに、2人が暮らした“707号室”を感じさせるディテールもポイント。パッケージと本体で異なるイラストを楽しめるほか、『NANA』らしい繊細な描線まで再現され、ファンにはたまらない仕上がりです。

自分らしくおしゃれを楽しむナナとハチの魅力を、毎日のメイクに取り入れられる特別なコレクションになっています♪

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ナナ＆ハチを描いた限定アイライナー

「ラブ・ライナーリキッドアイライナーR5NANAデザイン」は、ナナをイメージしたブラック、ハチをイメージしたダークブラウンの全2色展開。価格は各1,760円（税込）です。

筆先0.1mmの極細毛を採用し、太ラインから繊細ラインまで自由自在。

安定感のあるアルミボトルで、手ブレしにくく美しいラインを描けます。

さらに、「ラブ・ライナーリキッドアイライナーR5極細筆NANAデザイン」も登場。

こちらもブラック・ダークブラウンの全2色、各1,760円（税込）。

ラブ・ライナー史上最細の0.01mm筆で、目頭ラインや下まつげの描き足しなど細かなメイクにもぴったりです♡

ナナとハチを並べるとハートが完成するデザインは、思わずセットで揃えたくなる可愛さ♪

パッケージと本体それぞれ異なるイラストが描かれ、『NANA』らしい繊細な世界観を楽しめます。

クール＆キュートな限定マスカラ♡

「ラブ・ライナーオールラッシュマスクロング＆セパレート＜マスカラ＞NANAデザイン」は、ナナとハチが並ぶクール＆キュートなビジュアルが印象的な限定デザイン。

カラーはディープブラック、ブラウンブラックの全2色で、価格は各1,760円（税込）です。

Wのスムース成分*¹を配合し、繊維フリーなのに自まつげ1.5倍*²のロング感を演出。

ウォータープルーフ仕様でにじみにくく、ぬるま湯で簡単にオフできるのも魅力です。

*1Wのスムース成分（スムースパウダー：シリカ、タルク／スムースリニアポリマー：PEG-400）

*2メイクアップ効果による

【発売情報】

・2026年6月9日（火）よりｍｓｈ公式オンラインストア発売

・2026年6月16日（火）よりｍｓｈ公式楽天ストア、ｍｓｈ公式Qoo10ストア発売

・2026年6月中旬より全国のバラエティショップ、ドラッグストアで順次発売

※店舗により発売時期が異なります。

※一部取り扱いのない店舗があります。

『NANA』の世界観をメイクに♡

ナナとハチ、それぞれの魅力を詰め込んだラブ・ライナーの限定コラボは、『NANA』ファンはもちろん、毎日のメイクをもっと楽しみたい方にもぴったり♡

実用性の高いアイライナー＆マスカラに、特別感たっぷりのデザインが加わった数量限定アイテムです。

細部までこだわり抜かれた世界観を、ぜひメイクと一緒に楽しんでみてください♪