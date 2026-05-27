兵庫県たつの市で親子2人が殺害されたとされる日から、5月27日で2週間。警察は現場周辺で大規模な捜索を実施しました。

5月19日、たつの市の住宅で、田中澄恵さん（74）と次女の千尋さん（52）が血を流して殺害されているのが見つかった事件。警察は千尋さんに対する殺人の疑いで、住所・職業不詳の大山賢二容疑者（42）を全国に指名手配しています。

大山容疑者は10年ほど前まで、田中さんの家の南隣の家に住んでいたことがわかっています。

（大山容疑者の幼少期を知る近隣住民）「おとなしい。口数は少ないけど“普通の子”って感じ。（大山容疑者と）最後に会ったのは10代後半。（顔は）全然変わっていない、小さいときから変わっていない」

田中さん親子は、5月13日頃に殺害されたとみられていますが、捜査関係者によりますと、その翌日の14日に、現場の最寄りにあるJR播磨新宮駅と、たつの市中心部にあるJR本竜野駅の防犯カメラに、大山容疑者の姿が映っていたということです。

そして、事件発覚の3日前の5月16日。現場から東に約30km離れた高砂市内の路上で寝ていた大山容疑者が、警察官から職務質問を受けていたことも判明。その際、大山容疑者は「人を殺した」と話していたということです。

その後、警察署で話を聞きましたが、大山容疑者は具体的な日時、場所、殺害した相手について、明らかにしなかったということです。衣服には血痕がついておらず、凶器も持っていませんでした。

捜査関係者によりますと、このとき大山容疑者の所持金はわずか550円で、スマートフォンや免許証、キャッシュカードも持っていなかったということです。警察は、居住歴のあるたつの市の現場近くまで車で送り届けました。

その翌日の17日の朝には現場の近くで大山容疑者とみられる人物が目撃されています。

（大山容疑者とみられる人物を目撃 近隣住民）「ちょっと小刻みに体が動いている。体の動きからすると、寒さによる震えみたいな感じ」

大山容疑者とみられる人物が、この男性の自宅の玄関先に座り込んでいたというのです。

（大山容疑者とみられる人物を目撃 近隣住民）「じーっと座っているから『立とう、いっぺん立とう』と言って無理やり立たせても、立つのもやっと。勢いつけて立たないとだめなような感じで、ずっとカバンを抱えてブルブル震えながら立ち上がって」

車を使用した形跡もないことから、徒歩と公共交通機関で逃走しているとみられる大山容疑者。所持金も少ないことから、遠方には逃走せず、比較的近場に潜んでいる可能性もあるとみて行方を追っています。

【大山賢二容疑者（42）について】

身長約160cm

やせ型

【情報提供先】

兵庫県警たつの署

(0791) 63-0110