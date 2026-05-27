【ドラゴンクエスト】 2026年5月27日 40周年

画像は「バニーガーデン2」より

qureateは5月27日、同社の公式Xにて「ドラゴンクエスト」40周年をお祝いするイラストを投稿した。

投稿されたイラストは、qureateの紳士向け恋愛ADV「バニーガーデン」シリーズの凛が「あぶない水着」を着た姿で描かれている。「ドラクエ」ならではのフレーズ「ぱふぱふ」に絡めながら、「ドラクエ最高！」とコメントを締めくくっている。

またイラストには、凛のセリフで「おいで ぼうや。ぱふぱふしてほしいなら ボトルいれてよ。」とするメッセージボックスも描かれている。