「バニーガーデン」公式、凛の“あぶない水着”で「ドラクエ」40周年をお祝い「ぱふぱふしてほしいなら ボトルいれてよ。」
【ドラゴンクエスト】 2026年5月27日 40周年
画像は「バニーガーデン2」より
qureateは5月27日、同社の公式Xにて「ドラゴンクエスト」40周年をお祝いするイラストを投稿した。
投稿されたイラストは、qureateの紳士向け恋愛ADV「バニーガーデン」シリーズの凛が「あぶない水着」を着た姿で描かれている。「ドラクエ」ならではのフレーズ「ぱふぱふ」に絡めながら、「ドラクエ最高！」とコメントを締めくくっている。
またイラストには、凛のセリフで「おいで ぼうや。ぱふぱふしてほしいなら ボトルいれてよ。」とするメッセージボックスも描かれている。
／- qureate公式（キュリエイト） (@qureate) May 27, 2026
『ドラゴンクエスト』シリーズ
40周年おめでとうございます🎉
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数えきれない冒険、出会い、そして時には“ぱふぱふ”まで…。
多くの人に忘れられない思い出を届け続けた40年に敬意を込めて。
バニーガーデンの凜が“あぶない水着”でお祝いです🍸
ドラクエ最高！#DQ40th #ドラクエの日 pic.twitter.com/f3iCKhWYrD