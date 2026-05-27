【ゴルフの上達に一番必要な「回さない」という基本】ブレーキ（回さない）を習得すると、なぜ飛距離（アクセル）も伸びるのか？

アマチュアの多くは「ブレーキ」が壊れた状態！ でも、これって具体的にどういう状態？

ドライバーが全く安定しない、極端なミスが連発する…。そんなあなたは、スイングにおける「ブレーキ」が壊れている状態かもしれません。

ゴルフのスイングを車に例えると、体を回す動作は「アクセル」、体をキープして動きすぎないようにする動作は「ブレーキ」にあたります。

ブレーキ機能が備わっていない状態とは、スライスが止まらない、ドライバーの方向性が安定しない、シャンクやトップといった極端なミスが頻発するゴルファーのことを指します。

長いクラブになるほど遠心力がかかり振り遅れが起きやすくなるため、この影響が顕著に現れます。アクセルは踏めるけれどブレーキが踏めず、コントロールを失って「事故を起こす」のと同じ状態なのです。

ブレーキ（回さない）を習得すると、なぜ飛距離（アクセル）も伸びるのか？ 「ブレーキ」をかけるとヘッドが走る！！

「体を回さない（ブレーキをかける）と飛距離が落ちるのでは？」と思うかもしれません。しかし、物理の法則を紐解くと、ブレーキこそが最大加速を生む鍵であることが分かります。

ブレーキをかけることで飛距離が伸びる理由は、「支点と作用点」の原理が働くためです。運動会の台風の目（横一列に棒を持って走る競技）で、内側の人が一定の場所でブレーキをかけて留まる（支点になる）ことで、外側の人がより速いスピードで走れるようになります。

ゴルフのスイングもこれと同じで、体の動きにブレーキがかかることで、作用点であるクラブヘッドのスピードが上がり、結果的に飛距離が伸びるのです。