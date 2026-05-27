全国で目撃情報が相次ぐ“クマ”。



4月、東京・八王子市の住宅地に近いエリアで、体長1メートル50センチほどの ツキノワグマが出没したほか…5月17日には、茂みの中に親子とみられる2頭のクマを確認。19日には、奥多摩町でクマに襲われた可能性がある上半身のない遺体が見つかるなど、都内でもクマ被害への危機感が高まっています。



忍び寄るクマの気配は静岡県内でも…。





（記者）「クマのフンらしきものが見つかったのは、あちらに見える橋の上です」27日午前8時ごろ、浜松市浜名区細江町にある都田川にかかる橋の上で、クマとみられる動物のフンが見つかりました。フンは10センチほどの大きさで、近所の人が見つけ浜松市が専門機関に問い合わせたところ、ビワの種が混じっていることから「クマの可能性もある」という見解を示したということです。フンが見つかったのは、天竜浜名湖鉄道の気賀駅から約500メートルの住宅密集地。住民からは不安の声が聞かれました。（近隣住民）「この辺にも来ているのかなと。なかなか外で子ども一人で遊ばせられないなと。（心配で）きょう学校に迎えに行った」「家の所に来そうで怖い」27日、クマとみられる動物のフンが見つかった浜名区内では、5月1日…。（男性）「クマ。ちょっと待って」道路を歩くクマの姿を車で通りかかった男性が目撃。さらに19日と22日にも目撃され、翌日、付近で1頭が駆除されました。しかし、おととい25日になって新たに2か所でクマのフンが見つかり、住民の不安は続いています。相次ぐクマの目撃は裾野市でも…。（女性）「電話して」（男性）「やばいね、こっちきて、傷つけられる」5月20日、体長1メートルほどのクマが、怖がることなくゆっくりと近づいてくる様子がカメラに記録されていました。その後も、連日、市内の各地で目撃情報が相次ぎ、付近の学校では車での登下校や、猟友会によるパトロールが続けられています。静岡県全体では、4月以降、きのう5月26日までに、クマやクマとみられる動物の目撃情報は32件に上っています。この時季のクマにはどのような特徴があるのでしょうか。2頭のツキノワグマを飼育する浜松市動物園の飼育員は…。（浜松市動物園 加藤 嵩さん）「嗅覚がとてもいい動物。人間が目視できる範囲に入った時点で、クマにはおそらく気づかれている。イヌの10倍といわれる。ブイの中にエサを隠しても、姿かたちが見えなくても、臭いで判別するくらいの嗅覚はある」また、冬眠明けで、まだ山にいるはずのクマの出没が相次いでいることについては…。（浜松市動物園 加藤 嵩さん）「一般的に、春から夏にかけて繁殖シーズンになる。オスはメスを探し行動範囲は広くなるといわれる。冬眠明けのクマは、絶食に近い状態から、何か物を入れないといけない。食物を探したりしないといけない。活動範囲は広がると思う」私たちの生活エリアの近くで出没が増えているクマ。自治体では山に入る時にはクマに出合わない対策をするよう呼びかけています。