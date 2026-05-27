大井川鉄道のトーマス号とパーシー号です。すでに運行していたパーシー号に加えて、今週30日･土曜日からは、トーマス号も営業運転を始めるのを前に、27日、報道陣に初めてとなる2台が一緒に並ぶ姿が披露されました。



27日、大井川鉄道の新金谷駅に集まった多くの報道陣。



その先にあったのは…。





（澤井 志帆 アナウンサー）「ご覧ください。トーマスとパーシーが仲良く並んでいます。2026年から実現した夢の共演です」3月から新たに運行が始まった緑色のパーシー号。今週30日･土曜日からは青色のトーマス号も2026年の運行を開始するのを前に、27日、2台の初めての共演が、報道関係者に披露されました。（澤井 志帆 アナウンサー）「今、一足先にトーマス号は新金谷駅を出発しま～す…行ってらっしゃ～い」午前10時すぎ、トーマスが出発すると、その姿をパーシー号が見送ります。これは、まさにアニメの世界で見られる光景です。「きかんしゃトーマス」の世界観を、リアルな世界で、より楽しめるようになりました。しかし、今回の注目ポイントはこれだけではありません。実は客車にも、これまでにない、大きな変化があります。その秘密を求めてパーシー号に連結する客車の中を見てみると。（澤井 志帆 アナウンサー）「車内の装飾がかわいらしいですね。パーシー号、涼しいです。空調がたくさんついています。快適」これまで、トーマス号やパーシー号には旧型の客車を使用していたため、車内に冷房設備がありませんでした。そこで、ますます暑くなる夏を前に、2025年、大井川鉄道に導入した冷房設備を完備した客車を使用することになったのです。これは、トーマスの世界で史上初となる大きな変更点です。そして、イスにも秘密が。（澤井 志帆 アナウンサー）「ふかふか、そしてゆったり…最高です…これなら何時間でも乗っていられる…」これまでの車両と比べて座席前後の幅が約10センチ広くなり、快適性が向上しているのです。（澤井 志帆 アナウンサー）「パーシー号がゆっくりと…出発しました」パーシー号が出発。取材に来ていた子ども記者の皆さんもパーシー号を楽しんでいました。（子ども記者）「…パーシーだいすき」大井川や茶畑など豊かな自然の景色を楽しみながら列車が進みます。（澤井 志帆 アナウンサー）「家山駅に到着しました、すごく快適な列車旅でした…」家山駅でもある貴重な光景を見ることができます。それが…パーシー号の給水作業！機関車にとって欠かせない“水分補給”です。実はこれ、熱中症対策の啓発にもつなげようと公開することにしたといいます。これまでにも増して、さらに進化した大井川鉄道。これを企画した鳥塚社長は…。（大井川鉄道 鳥塚 亮 社長）「まず、通年でトーマスかパーシーどちらかが走るということでですね、冬の間も含めて…、今まで冬の間お休みだったんですけど、通年で走ると。一時期は両方走る。はい、途中でトーマスとパーシーですね、すれ違う…。そういうことも企画していますので」大井川鉄道は、4年前の台風被害で本線の半分が不通となっていて、経営は赤字が続いています。トーマス号やパーシー号を目当てに、県内はもちろん全国の人に利用してもらい、2029年に予定する全線再開に向け収益アップを目指しているのです。（大井川鉄道 鳥塚 亮 社長）「おかげさまで、なんとか復旧の工事もですね、昨年度末から始めさせていただいておりますので、なんとかですね、全部つながって初めてなので。ですから、井川線にはトビーもいますのでね。ですから、『トーマス、パーシーに乗って千頭まで行けばトビーが待ってるよ』っていう世界をですね、1日も早く復活させたいなと思ってます」今週30日･土曜日には、きかんしゃトーマス号の運行開始イベントも開催される予定で、トーマスの仲間たちでさらに盛り上がりを見せる、大井川鉄道の大注目の夏が始まります。