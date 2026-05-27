【しまむら最新チラシ】レギンスやソックスが330円！UVカットに接触冷感など高機能な夏服もお得に勢ぞろい《5月31日まで》

ファッションセンターしまむらが毎週発行しているチラシから、注目のアイテムを紹介します。

2026年5月27日から31日までの期間は、「夏のトレンド＆バリューCollection」と題して、夏のワードローブに外せないトレンドアイテムや暑さ、紫外線、じめじめといった夏のお悩みを解決してくれる高機能ウェアなどがお得価格で登場しています。

また、5月27日から29日までの3日間は、お得な日替わりセールが実施されるので必見です。

シンプルで大人可愛いルームウェアが990円！

まずは大注目の日替わり特価アイテムを紹介します。1商品につき、1人2点まで購入可能です。

【5月27日】

ルームウェア各種（レディース、メンズ）...990円

敷きふとん各種...2200円

【5月28日】

バスタオル各種、スリッパ各種...各550円

【5月29日】

レギンス各種（レディース／3足組）、ソックス各種（レディース／5足組）、三分丈ペチパンツ（レディース）、ソックス各種（メンズ／5足組）...各330円

すべて数量限定販売で、数に限りがあるのでお早めに。

おしゃれで着回し力抜群のトレンド服がズラリ

夏のワードローブを彩るトレンド＆鉄板アイテムもお手頃価格で登場しています。

暑い日に頼れる「イージーパンツ（レディース）」（1639円）やレースポケットで甘さを添えた「デニムパンツ（レディース）」（2420円）といったボトムスや、オンオフ使える「ブラウス(レディース)」（1639円）、着回ししやすい「プルオーバー各種（レディース）」（1089円〜）、きちんと感も備えた「ビスチェ+パンツセット（レディース）」（2420円）など夏に使える1軍アイテムが勢揃い。

楽ちん＆涼しい「キャミソールワンピース各種（レディース）」（2189円）や「ワンピース（レディース）」（1639円）、「スカート」（1089円）も、ラフになりがちな夏コーデに甘さを添えられて良いですよ。

夏の悩みを解決する高機能アイテム

暑い夏を快適に過ごすための高機能アイテムも外せません。

ひんやりと心地良い接触冷感生地を使用した「インナー（レディース）」（979円）や「肌掛けふとん」（2970円）、「ルームウェア（レディース、メンズ）」（1639円）をはじめ、紫外線対策グッズや吸水速乾にすぐれた「FIBER DRY」の商品が盛りだくさん。暑さが本格化する前にゲットしておきたいところですね。

ひんやり＆人気のキャラクターグッズも集合！

ロッテの「ヒヤロン」とタッグを組んだ"着るヒヤロン"シリーズで、キッズも夏を涼しく快適に。カーズやズートピア、MINECRAFT、サンリオキャラクターズなどの人気キャラクター「Tシャツ各種（ボーイズ、ガールズ）」（1419円）は、どれも接触冷感生地を使用して快適な着心地です。

接触冷感に加え、吸水速乾、遮熱、UVカット、抗菌防臭まで備えたキャラクター「Tシャツ+ハーフパンツセット各種（キッズ）」（1639円）などもあるのでチェックしてみて。

さらに、サンリオキャラクターズやサンエックスユニバースのアイテムも多彩なラインアップも、ファンは見逃せませんよ。

今週もしまむらでお得にお買い物を楽しんでみては。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部