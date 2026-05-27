ロート製薬は、ゲームシリーズ「ドラゴンクエスト」とコラボレーションした数量限定商品「ロートジーキングスライム型目薬」を、6月10日より全国のドラッグストアやECサイト等で順次発売することを発表した。

【画像あり】ふくよかなフォルムにツヤのある王冠キャップをあしらった、キングの名にふさわしい外観

「ロートジー」と「ドラゴンクエスト」のコラボレーションは今回で3回目。2017年の「ドラゴンクエスト」30周年を機に展開された初コラボでは、スライム型容器の目薬が発売されていた。「ドラゴンクエスト」40周年の節目となる本商品では、人気モンスター「キングスライム」型の特別仕様ボトルを採用している。

商品の特徴として、キングスライムを忠実に再現したデザインのボトルを採用。ふくよかなフォルムにツヤのある王冠キャップをあしらい、キングの名にふさわしい仕様に仕上げた。内容量は通常品12mLに対し、16mLの大容量設計となっている。

パッケージには、キングスライムを目薬のしずく感になぞらえたオリジナルデザインを採用。周囲に立ち込める煙の演出や、後ろにスライムたちが続く構図を取り入れている。裏面では、「ロートジー」の清涼感を「ドラゴンクエスト」の氷呪文「ヒャド」「ヒャダルコ」「マヒャド」をモチーフに表現した。

また箱の内側には、レトロ調の白黒バトル画面をモチーフにしたデザインが施されており、その上にキングスライム目薬を置くことで、スライムたちが合体したかのようなシーンを楽しめる仕掛けを搭載。ドラゴンクエストファンに向けた隠し要素も盛り込まれている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）