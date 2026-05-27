「日本人は美しい」日本資本参入から８年、ベルギー３位に到達したSTVVの地元ファンが明かす“リアルな想い” 「右肩上がりに成長」「なぜ伊藤が代表じゃない？」【現地発】
シント＝トロイデン（STVV）は今季のベルギーリーグのサプライズとなった。レギュラーシーズンを３位で終えたカナリーズ（クラブの愛称）は16年ぶりに進出したプレーオフ１でも健闘し、３位でシーズンをフィニッシュ。来季のヨーロッパリーグ予選出場権を獲得した。
人口４万の街を本拠地にするチームの飛躍に、ファンは大喜び。５月22日には市庁舎広場で祝賀会が開かれ、選手・スタッフ、クラブ首脳陣と喜びを分かち合った。
その翌々日、24日に行なわれたSTVV対メヘレンのキックオフ前、スタイエン・スタディオンの周辺でサポーターにインタビューし、歴史的シーズンを振り返ってもらった。
まずはトーマスさん一家に話を伺った。主に語ってくれたのは妻のイネスさんだった。彼女はまず、シント＝トロイデンで生まれ育ったワウター・フランケン監督の名を挙げ、話し始めた。
イネス「ワウターは昨季、STVVを降格圏から救い出しただけでなく、今季、私たちを欧州カップ戦に連れて行ってくれました。間違いなくワウターはこの街のヒーローです。街中がサッカー、そしてSTVV一色です。どこの通りに行っても、誰もがSTVVのことを話してます。スタイエンには家族ぐるみのファンが集まってきます」
――あなたにとって今季、素晴らしかったことは？
イネス「MFエリアス・セバウイと友情を築けたことです。彼は本当にフレンドリーなんです。その友情は、実はインスタグラムから始まりました（笑）。息子のクインが学校で手紙の出し方を習い、『セバウイに絵を送ってみたい』と言い出したので、インスタグラムでメッセージを送って了承を得てから、絵を送ることができました。そこからセバウイから誕生日メッセージをもらったり、家に来ていただいたり。エスコートキッズとして息子はセバウイと一緒に試合前のピッチに入りました。
人生は駆け足。瞬く間に時が過ぎていくもの。そのなかで私たち家族はスタイエンで過ごすのを心から楽しんでます。選手たちを間近に見る、子どもたちの幸せそうな姿。そこに友情や家族愛を感じられます。それはひとりの母親として本当に美しい光景なんです。ただ試合を見るだけではなく、温かさを肌で感じることができる。そこがSTVVの特別なところです」
――今季のベストプレーヤーは？
クイン（長男）「エリアス（セバウイ）！ それからレオ（GK小久保玲央ブライアン）！」
――日本資本になって８年になりますが、どう思いますか？ STVVの魂はまだ生きていると感じますか？
イネス「ええ、感じます。ユースが再び活気づいてきました。本当に多くの投資をしてくれています」
トーマス（夫）「エリートだけでなく、スクールに対しても投資してくれてます。クインはもうSTVVのアカデミー生です。その下の子も来季からSTVV入ります。私自身はU6チームを手伝ってます」
――日本人とベルギー人選手の化学反応についてはどう感じますか？
イネス「本当に良いマッチングだと思います。金曜日の祝賀会を見ましたか？ 選手たちの間の空気感は本当に素晴らしいです。（主将の谷口）彰悟も、壇上での挨拶を英語で話そうと本当に努力していました。大変そうでしたが、彼は本当によくやっていました。それから、私たちは畑大雅が大好きなんです！インスタグラムに“ハタ・ファンページ”があります。絶対に探してみてください。最高に面白いですから」
――なぜ畑選手はそんなにサポーターに愛されているんでしょう？
イネス「ムードメーカーなところかな。エネルギーに溢れていて、見ているだけでパワーをもらえるんです」
その畑はメヘレン戦でSTVVでの初ゴールを決めた後、喜びを爆発させサポーターを沸かせた。
人口４万の街を本拠地にするチームの飛躍に、ファンは大喜び。５月22日には市庁舎広場で祝賀会が開かれ、選手・スタッフ、クラブ首脳陣と喜びを分かち合った。
まずはトーマスさん一家に話を伺った。主に語ってくれたのは妻のイネスさんだった。彼女はまず、シント＝トロイデンで生まれ育ったワウター・フランケン監督の名を挙げ、話し始めた。
イネス「ワウターは昨季、STVVを降格圏から救い出しただけでなく、今季、私たちを欧州カップ戦に連れて行ってくれました。間違いなくワウターはこの街のヒーローです。街中がサッカー、そしてSTVV一色です。どこの通りに行っても、誰もがSTVVのことを話してます。スタイエンには家族ぐるみのファンが集まってきます」
――あなたにとって今季、素晴らしかったことは？
イネス「MFエリアス・セバウイと友情を築けたことです。彼は本当にフレンドリーなんです。その友情は、実はインスタグラムから始まりました（笑）。息子のクインが学校で手紙の出し方を習い、『セバウイに絵を送ってみたい』と言い出したので、インスタグラムでメッセージを送って了承を得てから、絵を送ることができました。そこからセバウイから誕生日メッセージをもらったり、家に来ていただいたり。エスコートキッズとして息子はセバウイと一緒に試合前のピッチに入りました。
人生は駆け足。瞬く間に時が過ぎていくもの。そのなかで私たち家族はスタイエンで過ごすのを心から楽しんでます。選手たちを間近に見る、子どもたちの幸せそうな姿。そこに友情や家族愛を感じられます。それはひとりの母親として本当に美しい光景なんです。ただ試合を見るだけではなく、温かさを肌で感じることができる。そこがSTVVの特別なところです」
――今季のベストプレーヤーは？
クイン（長男）「エリアス（セバウイ）！ それからレオ（GK小久保玲央ブライアン）！」
――日本資本になって８年になりますが、どう思いますか？ STVVの魂はまだ生きていると感じますか？
イネス「ええ、感じます。ユースが再び活気づいてきました。本当に多くの投資をしてくれています」
トーマス（夫）「エリートだけでなく、スクールに対しても投資してくれてます。クインはもうSTVVのアカデミー生です。その下の子も来季からSTVV入ります。私自身はU6チームを手伝ってます」
――日本人とベルギー人選手の化学反応についてはどう感じますか？
イネス「本当に良いマッチングだと思います。金曜日の祝賀会を見ましたか？ 選手たちの間の空気感は本当に素晴らしいです。（主将の谷口）彰悟も、壇上での挨拶を英語で話そうと本当に努力していました。大変そうでしたが、彼は本当によくやっていました。それから、私たちは畑大雅が大好きなんです！インスタグラムに“ハタ・ファンページ”があります。絶対に探してみてください。最高に面白いですから」
――なぜ畑選手はそんなにサポーターに愛されているんでしょう？
イネス「ムードメーカーなところかな。エネルギーに溢れていて、見ているだけでパワーをもらえるんです」
その畑はメヘレン戦でSTVVでの初ゴールを決めた後、喜びを爆発させサポーターを沸かせた。