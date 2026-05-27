「日本人は美しい」日本資本参入から８年、ベルギー３位に到達したSTVVの地元ファンが明かす“リアルな想い” 「右肩上がりに成長」「なぜ伊藤が代表じゃない？」【現地発】

「日本人は美しい」日本資本参入から８年、ベルギー３位に到達したSTVVの地元ファンが明かす“リアルな想い” 「右肩上がりに成長」「なぜ伊藤が代表じゃない？」【現地発】