今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラに関する著書を2冊出版し、毎日レビューを続けて12年めの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は第43回（2026年5月27日放送）「風、薫る」レビューです。（ライター 木俣 冬）

終わらない看病婦と看護婦の対立

りん（見上愛）と直美（上坂樹里）以外の見習い看護婦たちの名前はなかなか覚えられない。それは筆者の記憶力がないせいだろうか。

とりわけ、子爵令嬢の東雲ゆき（中井友望）と呉服屋の娘・柳田しのぶ（木越明）の区別がつきにくい。



お嬢様キャラがかぶっている感じだ。そんななかでようやく区別がつきそうな展開になってきた。

“見習いに見習え”と、藤田（坂口涼太郎）の変な指令が出たせいで、見習いと看病婦たちの関係はギスギスしている。

朝、柳田しのぶ（木越明）が病室を換気していると、ヨシ（明星真由美）が窓を閉めてしまう。何度も開け閉めを繰り返す攻防が繰り広げられる。

ここで、しのぶの設定を復習しておこう。日本橋の呉服店の娘。看護師の服のかわいさに引かれて養成所に入学した。自分で「恵まれた日本橋の呉服店の美人姉妹の四女」とも言って、無用に敵を作りそうなキャラだ。ヨシが敵視するのも無理はない。でも意地悪されてもしのぶも負けていない。少しは折れたほうがいいと思うがそこがお嬢様。

喜代（菊池亜希子）が患者の赤ん坊を預かっていると、看病婦・ツヤ（東野絢香）に「赤ん坊を預かるのやめてくれませんか？」と言われる。

ここで喜代のキャラの背景が語られる。子どもができなくて離縁。実家に戻ったら、兄が家を継いでいて、居場所がなく、実家を出て、看護婦養成所に入った。「まさか、病院で子守をすることになるなんて」と不思議な縁でいまは子どもがかわいく思えると感慨に浸り、全然ツヤの言いたいことを理解していない。

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