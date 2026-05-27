日経225オプション6月限（27日日中） 8万円コールが出来高最多661枚
27日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万2357枚だった。うちコールの出来高が7112枚と、プットの5245枚を上回った。コールの出来高トップは8万円の661枚（変わらず1円）。プットの出来高トップは6万円の420枚（45円安320円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
105 1 85000
36 1 82500
661 0 1 80000
382 -1 3 77500
610 -3 12 75000
184 -4 16 74500
425 -9 19 74000
139 -9 27 73500
471 -13 36 73000
173 -13 47 72500
361 -15 65 72000
148 -24 84 71500
346 -29 110 71000
70 -32 143 70500
653 -40 186 70000
645 -48 235 69500
298 -50 305 69000
54 -60 385 68500
10 455 68125
399 -65 485 68000
12 560 67875
18 770 67750
3 575 67625
25 +35 710 67500
46 735 67250
4 770 67125
336 -75 745 67000 2445 -455 3
1 1065 66875
14 -25 875 66750
1 1000 66625
58 -70 905 66500 1900 3
5 +215 1235 66375 2120 2
12 +5 1090 66250 2015 98
1 +55 1170 66125
219 -90 1105 66000 1865 -210 251
2 -60 1155 65875 1855 -175 3
38 -220 1370 65750 1765 -65 8
10 +530 1865 65625 1700 -175 5
35 -75 1320 65500 1680 -145 166
2 +85 1540 65375 1575 1
3 +50 1560 65250 1585 -130 3
3 +370 1950 65125 1250 -390 2
45 -15 1665 65000 1530 -15 168
64875 1330 -240 4
1 +475 2260 64750 1365 -120 13
64625 1040 -375 2
7 +65 1995 64500 1265 -130 12
2 +330 2615 64250 1175 -115 9
13 -25 2195 64000 1145 -110 160
63875 900 5
63750 905 2
63625 950 13
4 +205 2800 63500 975 -30 68
63375 620 -445 3
1 +125 2885 63250 820 -145 2
4 +755 3685 63000 810 -60 98
62875 645 -275 2
1 -235 3265 62750 695 -110 6
62625 660 -195 13
3 +445 3715 62500 720 -25 66
1 3560 62375 530 -265 12
62250 595 -115 31
62125 515 -215 6
1 +515 4190 62000 585 -60 110
61875 485 -200 7
61750 455 -150 10
61500 520 -40 80
61375 455 -85 1
5 +425 4800 61250 335 -170 2
61125 410 -90 20
4 +235 4635 61000 440 -40 253
60750 365 -80 6
60500 370 -45 65
60250 305 -75 12
2 +685 6305 60000 320 -45 420
59750 258 -122 8
59625 265 -50 13
59500 240 -65 49
59250 250 -30 11
59125 201 2
59000 245 -18 94
58875 161 -144 1
58750 206 -54 4
58625 149 -128 1
58500 214 -6 31
58250 180 -71 4
58000 186 -21 321
57750 152 -43 1
57625 139 1
57500 156 -19 23
57375 125 -72 3
57250 105 -86 2
57125 110 -70 5
57000 141 -7 106
56875 96 -76 1
56750 119 -50 18
56500 125 -16 35
56375 91 -50 4
56250 111 -22 4
56125 104 -16 3
56000 118 -1 117
55750 98 -23 3
55625 84 5
55500 98 -11 34
55250 78 -36 1
55000 88 -5 136
54750 76 -21 11
54500 74 -18 17
54250 60 -35 3
54125 59 -34 12
54000 69 -7 92
53875 58 1
53750 56 -17 4
53625 55 -42 1
53500 60 -13 13
53250 55 -21 2
53125 47 -26 1
53000 55 -7 47
52875 50 1
52500 47 -11 59
52375 46 -17 2
52250 44 1
52125 43 2
52000 45 -8 112
51875 41 1
51750 40 2
51625 39 -16 1
51500 40 -9 7
51375 37 2
51250 36 -14 1
51125 35 1
51000 37 -5 58
50875 30 3
50750 31 -19 1
50625 32 1
50500 32 -9 8
50375 30 1
50125 26 2
50000 30 -5 237
49875 23 1
49750 27 -13 2
49625 26 -13 1
49500 23 -10 3
49375 25 2
49125 22 2
49000 25 -5 35
48500 18 -9 17
48375 20 -11 1
48250 20 1
48125 21 1
48000 20 -5 99
47750 17 -10 1
47500 16 -6 4
47000 17 -3 102
46500 15 -6 20
46250 13 1
46000 12 -5 63
45500 12 -6 8
45000 11 -2 51
44750 9 1
44500 11 4
44250 9 1
44000 9 -3 42
43500 8 -2 3
43250 7 -3 5
43000 8 -2 109
42750 7 -4 1
42500 7 -2 3
42000 5 -3 21
41250 5 -2 1
41000 5 -2 1
40750 6 1
40000 5 -1 166
39500 4 -2 4
39000 4 -1 24
38750 3 -1 2
38500 3 -1 25
38000 3 -1 10
37000 3 -2 1
36000 2 -1 1
35750 2 -1 21
35500 2 -1 5
35250 2 2
35000 2 0 38
34250 2 1
34000 1 -1 1
33250 2 0 2
33000 2 0 5
31750 2 1
31500 1 2
31000 1 -1 17
30750 1 11
30500 1 23
30250 1 4
30000 1 0 295
29000 1 0 2
株探ニュース
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
105 1 85000
36 1 82500
661 0 1 80000
382 -1 3 77500
610 -3 12 75000
184 -4 16 74500
425 -9 19 74000
139 -9 27 73500
471 -13 36 73000
173 -13 47 72500
361 -15 65 72000
148 -24 84 71500
346 -29 110 71000
70 -32 143 70500
653 -40 186 70000
645 -48 235 69500
298 -50 305 69000
54 -60 385 68500
10 455 68125
399 -65 485 68000
12 560 67875
18 770 67750
3 575 67625
25 +35 710 67500
46 735 67250
4 770 67125
336 -75 745 67000 2445 -455 3
1 1065 66875
14 -25 875 66750
1 1000 66625
58 -70 905 66500 1900 3
5 +215 1235 66375 2120 2
12 +5 1090 66250 2015 98
1 +55 1170 66125
219 -90 1105 66000 1865 -210 251
2 -60 1155 65875 1855 -175 3
38 -220 1370 65750 1765 -65 8
10 +530 1865 65625 1700 -175 5
35 -75 1320 65500 1680 -145 166
2 +85 1540 65375 1575 1
3 +50 1560 65250 1585 -130 3
3 +370 1950 65125 1250 -390 2
45 -15 1665 65000 1530 -15 168
64875 1330 -240 4
1 +475 2260 64750 1365 -120 13
64625 1040 -375 2
7 +65 1995 64500 1265 -130 12
2 +330 2615 64250 1175 -115 9
13 -25 2195 64000 1145 -110 160
63875 900 5
63750 905 2
63625 950 13
4 +205 2800 63500 975 -30 68
63375 620 -445 3
1 +125 2885 63250 820 -145 2
4 +755 3685 63000 810 -60 98
62875 645 -275 2
1 -235 3265 62750 695 -110 6
62625 660 -195 13
3 +445 3715 62500 720 -25 66
1 3560 62375 530 -265 12
62250 595 -115 31
62125 515 -215 6
1 +515 4190 62000 585 -60 110
61875 485 -200 7
61750 455 -150 10
61500 520 -40 80
61375 455 -85 1
5 +425 4800 61250 335 -170 2
61125 410 -90 20
4 +235 4635 61000 440 -40 253
60750 365 -80 6
60500 370 -45 65
60250 305 -75 12
2 +685 6305 60000 320 -45 420
59750 258 -122 8
59625 265 -50 13
59500 240 -65 49
59250 250 -30 11
59125 201 2
59000 245 -18 94
58875 161 -144 1
58750 206 -54 4
58625 149 -128 1
58500 214 -6 31
58250 180 -71 4
58000 186 -21 321
57750 152 -43 1
57625 139 1
57500 156 -19 23
57375 125 -72 3
57250 105 -86 2
57125 110 -70 5
57000 141 -7 106
56875 96 -76 1
56750 119 -50 18
56500 125 -16 35
56375 91 -50 4
56250 111 -22 4
56125 104 -16 3
56000 118 -1 117
55750 98 -23 3
55625 84 5
55500 98 -11 34
55250 78 -36 1
55000 88 -5 136
54750 76 -21 11
54500 74 -18 17
54250 60 -35 3
54125 59 -34 12
54000 69 -7 92
53875 58 1
53750 56 -17 4
53625 55 -42 1
53500 60 -13 13
53250 55 -21 2
53125 47 -26 1
53000 55 -7 47
52875 50 1
52500 47 -11 59
52375 46 -17 2
52250 44 1
52125 43 2
52000 45 -8 112
51875 41 1
51750 40 2
51625 39 -16 1
51500 40 -9 7
51375 37 2
51250 36 -14 1
51125 35 1
51000 37 -5 58
50875 30 3
50750 31 -19 1
50625 32 1
50500 32 -9 8
50375 30 1
50125 26 2
50000 30 -5 237
49875 23 1
49750 27 -13 2
49625 26 -13 1
49500 23 -10 3
49375 25 2
49125 22 2
49000 25 -5 35
48500 18 -9 17
48375 20 -11 1
48250 20 1
48125 21 1
48000 20 -5 99
47750 17 -10 1
47500 16 -6 4
47000 17 -3 102
46500 15 -6 20
46250 13 1
46000 12 -5 63
45500 12 -6 8
45000 11 -2 51
44750 9 1
44500 11 4
44250 9 1
44000 9 -3 42
43500 8 -2 3
43250 7 -3 5
43000 8 -2 109
42750 7 -4 1
42500 7 -2 3
42000 5 -3 21
41250 5 -2 1
41000 5 -2 1
40750 6 1
40000 5 -1 166
39500 4 -2 4
39000 4 -1 24
38750 3 -1 2
38500 3 -1 25
38000 3 -1 10
37000 3 -2 1
36000 2 -1 1
35750 2 -1 21
35500 2 -1 5
35250 2 2
35000 2 0 38
34250 2 1
34000 1 -1 1
33250 2 0 2
33000 2 0 5
31750 2 1
31500 1 2
31000 1 -1 17
30750 1 11
30500 1 23
30250 1 4
30000 1 0 295
29000 1 0 2
株探ニュース