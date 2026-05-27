　27日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1965枚だった。うちプットの出来高が1521枚と、コールの444枚を上回った。プットの出来高トップは2万円の243枚（2円安1円）。コールの出来高トップは8万2500円の84枚（23円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　14　　　　　　　 2　　90000　
　　 3　　　　　　　19　　85000　
　　84　　　　　　　23　　82500　
　　58　　　-4　　　39　　80000　
　　47　　　-8　　　90　　77500　
　　17　　 +23　　 222　　75000　
　　 1　　　+1　　 300　　74500　
　　 3　　 +56　　 325　　74000　
　　 3　　 +50　　 425　　73000　
　　 5　　 +15　　 445　　72500　
　　42　　 -40　　 485　　72000　
　　 7　　+275　　 855　　71500　
　　48　　 -40　　 635　　71000　
　　 5　　 +60　　 820　　70500　
　　 6　　 -30　　 835　　70000　
　　 1　　+145　　1125　　69500　
　　34　　 +40　　1130　　69000　
　　 7　　+260　　1510　　68500　
　　 1　　　　　　1385　　68125　
　　18　　 +10　　1400　　68000　
　　 7　　　 0　　1760　　67500　
　　20　　 +40　　1835　　67000　
　　 1　　　　　　1810　　66750　
　　 7　　 +60　　2045　　66500　
　　 1　　 +70　　2270　　66000　　2700 　　　　　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　65125　　2370 　　　　　　　10　
　　 1　　+675　　3385　　65000　　2590 　　-100　　　16　
　　　　　　　　　　　　　64750　　2190 　　-260　　　 5　
　　 1　　　　　　3450　　64500　　1985 　　-405　　　32　
　　 1　　 -20　　3330　　64000　　2015 　　　　　　　15　
　　　　　　　　　　　　　63750　　1775 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　63500　　1735 　　-265　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　63000　　1595 　　-250　　　17　
　　　　　　　　　　　　　62750　　1635 　　 -90　　　 1　
　　 1　　　　　　4400　　62500　　1430 　　-220　　　18　
　　　　　　　　　　　　　62250　　1475 　　-185　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　62000　　1380 　　-165　　　10　
　　　　　　　　　　　　　61750　　1300 　　-175　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　61500　　1270 　　-150　　　15　
　　　　　　　　　　　　　61250　　1205 　　-145　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　61000　　1210 　　 -60　　　12　
　　　　　　　　　　　　　60750　　1105 　　-105　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　60625　　1045 　　　　　　 103　
　　　　　　　　　　　　　60500　　1115 　　　-5　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　60000　　1010 　　 -50　　　46　
　　　　　　　　　　　　　59500　　 930 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　59250　　 815 　　-110　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　59000　　 735 　　-140　　 180　
　　　　　　　　　　　　　58750　　 710 　　-115　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　58500　　 735 　　 -55　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　58000　　 660 　　 -80　　　26　
　　　　　　　　　　　　　57750　　 625 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　57250　　 520 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　57000　　 590 　　 -40　　 134　
　　　　　　　　　　　　　56750　　 510 　　 -75　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　56500　　 470 　　　　　　　15　
　　　　　　　　　　　　　56250　　 510 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　56000　　 490 　　 -20　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　55750　　 400 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　55250　　 400 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　55000　　 400 　　 -15　　　51　
　　　　　　　　　　　　　54500　　 315 　　 -95　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　54250　　 360 　　 -45　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　54125　　 335 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　54000　　 345 　　 -15　　 104　
　　　　　　　　　　　　　53875　　 320 　　 -80　　　16　
　　　　　　　　　　　　　53750　　 300 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　53500　　 300 　　 -60　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　52250　　 209 　　 -67　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　52000　　 238 　　 -21　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51750　　 193 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　51000　　 214 　　 -14　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 170 　　 -26　　　43　
　　　　　　　　　　　　　49250　　 164 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 137 　　 -35　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 135 　　 -15　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　47500　　 110 　　 -30　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 120 　　　　　　　52　
　　　　　　　　　　　　　46500　　 102 　　 -20　　　50　
　　　　　　　　　　　　　46000　　 103 　　 -12　　　12　
　　　　　　　　　　　　　45500　　　85 　　 -25　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　45000　　　89 　　　-7　　　14　
　　　　　　　　　　　　　44250　　　78 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　43750　　　72 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　42000　　　56 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　41000　　　49 　　　　　　　50　
　　　　　　　　　　　　　40750　　　46 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40000　　　45 　　　-5　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　23 　　　　　　　23　
　　　　　　　　　　　　　34000　　　19 　　　-3　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　31000　　　12 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　 9 　　　-4　　　46　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　 5 　　　-1　　　18　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 1 　　　-2　　 243　

