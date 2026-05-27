　27日の日経225オプション2026年8月限（最終売買日8月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は170枚だった。うちコールの出来高が126枚と、プットの44枚を上回った。コールの出来高トップは7万2500円の59枚（1015円）。プットの出来高トップは2万円の21枚（2円安8円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　12　　　　　　　31　　90000　
　　 1　　　　　　　95　　85000　
　　 7　　　　　　 165　　82500　
　　 7　　 -14　　 240　　80000　
　　11　　 +75　　 470　　77500　
　　 2　　 -40　　 630　　75000　
　　59　　　　　　1015　　72500　
　　 8　　　　　　1870　　70000　
　　 2　　　　　　2770　　67625　
　　 1　　　　　　2830　　67500　
　　13　　　　　　2885　　67000　
　　 1　　　　　　2845　　66500　
　　 1　　　　　　2960　　66250　
　　 1　　　　　　3450　　66000　
　　　　　　　　　　　　　61000　　1700 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　59500　　1425 　　-155　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　57000　　1010 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　54500　　 725 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49250　　 390 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　42750　　 175 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　42500　　 168 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 120 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 8 　　　-2　　　21　

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