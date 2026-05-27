日経225オプション8月限（27日日中） 7万2500円コールが出来高最多59枚
27日の日経225オプション2026年8月限（最終売買日8月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は170枚だった。うちコールの出来高が126枚と、プットの44枚を上回った。コールの出来高トップは7万2500円の59枚（1015円）。プットの出来高トップは2万円の21枚（2円安8円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
12 31 90000
1 95 85000
7 165 82500
7 -14 240 80000
11 +75 470 77500
2 -40 630 75000
59 1015 72500
8 1870 70000
2 2770 67625
1 2830 67500
13 2885 67000
1 2845 66500
1 2960 66250
1 3450 66000
61000 1700 2
59500 1425 -155 3
57000 1010 8
54500 725 1
49250 390 6
42750 175 1
42500 168 1
40000 120 1
20000 8 -2 21
株探ニュース
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
12 31 90000
1 95 85000
7 165 82500
7 -14 240 80000
11 +75 470 77500
2 -40 630 75000
59 1015 72500
8 1870 70000
2 2770 67625
1 2830 67500
13 2885 67000
1 2845 66500
1 2960 66250
1 3450 66000
61000 1700 2
59500 1425 -155 3
57000 1010 8
54500 725 1
49250 390 6
42750 175 1
42500 168 1
40000 120 1
20000 8 -2 21
株探ニュース