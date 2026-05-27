毎日を快適に！温度・湿度・日付もわかる【マグ】の多機能掛け時計がAmazonで販売中！
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空間に溶け込む木目調デザイン。【マグ】の静音壁掛け時計で心地よい時を刻む。Amazonで販売中！
この壁掛け時計は、アナログ表示に加えて温度・湿度・日付・曜日をデジタル表示する多機能モデルだ。インテリアに馴染む木目調デザインで、コチコチ音のない連続秒針を採用。電波受信を気にせず使える非電波式で、快適な空間を演出する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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時刻表示に加え、温度・湿度・日付・曜日をデジタルで表示する。日々の暮らしに役立つ情報が一目でわかる多機能な壁掛け時計だ。
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どんな部屋にも自然に溶け込む木目調の本体塗装が魅力だ。インテリアの雰囲気を損なわず、空間に温かみを加えるデザインとなっている。
秒針はコチコチ音がしない連続秒針を採用している。寝室や書斎など、静かな環境を求める場所でも音を気にせず使用できるだろう。
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電波の受信状況を気にすることなく、どこでも設置できる非電波モデルだ。場所を選ばずに使えるため、設置場所の自由度が高い。
空間に溶け込む木目調デザイン。【マグ】の静音壁掛け時計で心地よい時を刻む。Amazonで販売中！
この壁掛け時計は、アナログ表示に加えて温度・湿度・日付・曜日をデジタル表示する多機能モデルだ。インテリアに馴染む木目調デザインで、コチコチ音のない連続秒針を採用。電波受信を気にせず使える非電波式で、快適な空間を演出する。
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