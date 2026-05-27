「両サイドイケメンすぎる」ちゃんみな、イ・ビョンホン＆パク・ソジュンに挟まれる 豪華共演に反響続々「キャー凄い」
ラッパー・シンガーソングライター・音楽プロデューサーのちゃんみなが26日、ファッションメディア「ELLE Japan」の公式インスタグラムに登場。韓国俳優のイ・ビョンホン、パク・ソジュンとの3ショットが公開され、豪華共演に反響が集まっている。
【動画】「なんと豪華なコラボ」イ・ビョンホン＆パク・ソジュンに挟まれるちゃんみな
ちゃんみなは、韓国で開催されたシャネル（CHANEL）の『2026年メティエダール コレクション』のレプリカショーに出席。公開された動画には、ちゃんみなが「HELLO！ELLE Japan！」とあいさつし、イ・ビョンホン、パク・ソジュンに挟まれる形で並びながら、カメラに向かって手を振る姿が捉えられていた。
3人の貴重な共演に、コメント欄には「豪華すぎる」「キャーキャー凄い」「えーーーーーちゃんみな共演2人が偉大過ぎる」「なんと豪華なコラボ」「両サイドイケメンすぎる」などと、歓喜の声が多く寄せられている。
【動画】「なんと豪華なコラボ」イ・ビョンホン＆パク・ソジュンに挟まれるちゃんみな
ちゃんみなは、韓国で開催されたシャネル（CHANEL）の『2026年メティエダール コレクション』のレプリカショーに出席。公開された動画には、ちゃんみなが「HELLO！ELLE Japan！」とあいさつし、イ・ビョンホン、パク・ソジュンに挟まれる形で並びながら、カメラに向かって手を振る姿が捉えられていた。
3人の貴重な共演に、コメント欄には「豪華すぎる」「キャーキャー凄い」「えーーーーーちゃんみな共演2人が偉大過ぎる」「なんと豪華なコラボ」「両サイドイケメンすぎる」などと、歓喜の声が多く寄せられている。