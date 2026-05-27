ÀïÎ¬³Ë¥ß¥µ¥¤¥ë¤ËÄ©¤à¥È¥ë¥³¤Î¡ÈÈó³Ë¡ÉÂçÎ¦´ÖÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î¼ÍÄø¤Ï6000¥¥í
ÃÏµå¾å¤É¤³¤Ë¤Ç¤âÆÏ¤¯£É£Ã£Â£Í
2026Ç¯5·î12Æü¡¢¥í¥·¥¢¹ñËÉ¾Ê¤Ï¡¢RS-28¥µ¥ë¥Þ¥È½ÅICBM¡ÊÂçÎ¦´ÖÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡Ë¤ÎÈ¯¼Í»î¸³¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡¢¤È¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡£
¼ÍÄø3Ëü5000km°Ê¾å¤È¤µ¤ì¤ëRS-28¥µ¥ë¥Þ¥È¤Ï¡¢ÀÇ½¾å¡¢¥¢¥á¥ê¥«ËÜÅÚ¤ä²¤½£¡¢ÆîÊÆ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂçÎ¦¤Ê¤É¡¢°ì¼þÌó4Ëükm¤ÎÃÏµå¾å¤É¤³¤Ø¤Ç¤âÆÏ¤¯ÂçÎ¦´ÖÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡ÊICBM¡Ë¤À¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤ÎÀèÃ¼¤Ë¤Ï¡¢³ËÃÆÆ¬¤òÆâÂ¢¤·¤¿¶ËÄ¶²»Â®³ê¶õÂÎ¥¢¥ô¥¡¥ó¥¬¥ë¥É¤òÅëºÜ¤Ç¤¤ë¡£
¥¢¥ô¥¡¥ó¥¬¥ë¥É¤Ï¡¢ºÇ¹âÂ®ÅÙ¥Þ¥Ã¥Ï27°Ê¾å¤Î¶ËÄ¶²»Â®¤ÇÈô¹Ô²ÄÇ½¤Ê³ê¶õÂÎ¡Ê¥°¥é¥¤¥À¡¼¡Ë¤Ç¡¢Ã±½ã¤ÊÂÊ±ßµ°Æ»¤òÉÁ¤«¤º¡¢º¸±¦¾å²¼¤Ëµ¡Æ°¤·¤Æ¡¢À¾Â¦¤Î¥ß¥µ¥¤¥ëËÉ±Ò¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢É¸Åª¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢5·î21Æü¤Ë¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¹ñËÉ¾Ê¤Ï¡¢ºÇ¶á¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿ÀïÎ¬³ËÊ¼´ïÉôÂâ¤Î±é½¬¤À¤È¤¹¤ë±ÇÁü¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¡È³ËÊ¼´ï¡É¸«¤»¤Ä¤±¤ë¥í¥·¥¢
¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¹Åç¤ËÅê²¼¤µ¤ì¤¿¸¶Çú¡ÊÌó15¥¥í¥È¥ó¡Ë¤Î10ÇÜ°Ê¾å¤Î°ÒÎÏ¡Ê200¥¥í¥È¥ó¡Ë¤ò»ý¤Ä³ËÃÆÆ¬¤òÆâÂ¢¤¹¤ëMIRV¡ÊÊ£¿ô¸ÄÊÌÍ¶Æ³ºÆÆÍÆþÂÎ¡Ë¤òºÇÂç10¸ÄÅëºÜ¤·¡¢1Ëü1000km°Ê¾åÀè¤ËÈô¤Ð¤¹¤³¤È¤Î½ÐÍè¤ëRS-24¡¡¥ä¥ë¥¹ÂçÎ¦´ÖÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÉôÂâ¤¬»Ñ¤ò¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢1È¯¤¢¤¿¤êºÇÂçÇúÈ¯°ÒÎÏ150¥¥í¥È¥ó¤Î³ËÃÆÆ¬¤ò6¡Á10¸ÄÆâÂ¢²ÄÇ½¤ÊRSM¡Ý56¥Ö¥é¥ÐÀø¿å´ÏÈ¯¼ÍÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò16È¯ÅëºÜ²ÄÇ½¤È¤µ¤ì¤ë¥Ü¥ì¥¤µéÀïÎ¬¥ß¥µ¥¤¥ë¸¶Àø¤Î»Ñ¤â¤¢¤ê¡¢¥ß¥µ¥¤¥ë¤¬³¤Ãæ¤«¤é¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ëÍÍ»Ò¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
³ËÃÆÆ¬¤òÆâÂ¢¤·¤¿½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¤òºÇÂç16È¯ÅëºÜ²ÄÇ½¤ÊTu¡Ý95MS¥Ù¥¢HÇú·âµ¡¤Ï¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð¡¢ÆüËÜ¼þÊÕ¤Ë¤â»Ñ¤ò¸½¤¹Çú·âµ¡¡£
³Ë/Èó³ËÎ¾ÍÑ¤Ç¡¢¼ÍÄø2000Ò¤È¤µ¤ì¤ëKh¡Ý47M2¥¥ó¥¸¥ã¡¼¥ë¶õÃæÈ¯¼ÍÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡Ê¶ËÄ¶²»Â®¶õÂÐÃÏÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡Ë¤òÅëºÜ¤·¤¿MiG¡Ý31K¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¥í¥·¥¢¤Ï¡¢³ËÃÆÆ¬¤òÅëºÜ¤»¤º¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡È³ËÊ¼´ï¡É¤È¤½¤ÎÂ¨±þÂÖÀª¤ò¡¢¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¥í¥·¥¢¤Ï¡¢¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Ãæµ÷Î¥ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë
¥í¥·¥¢¤Ï¡¢5·î24Æü¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤ä¡¢Ãæµ÷Î¥ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡Ö¥ª¥ì¥·¥å¥Ë¥¯¡×¤Ê¤É¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼óÅÔ¡¢¥¡¼¥¦¼þÊÕ¤ò¹¶·â¤·¤¿¡£¥ª¥ì¥·¥å¥Ë¥¯¤Ï¡¢Âçµ¤·÷³°¤Ë½Ð¤¿¸å¡¢ºÇÂç6¸Ä¤ÎMIRV¡ÊÊ£¿ô¸ÄÊÌÍ¶Æ³ºÆÆÍÆþÂÎ¡Ë¤ÇÃÏ¾å¤òÁÀ¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥ª¥ì¥·¥å¥Ë¥¯¤ÎMIRV¤Ï¡¢³ËÃÆÆ¬¤âÆâÂ¢²ÄÇ½¤È¤µ¤ì¤ë¡£¥ª¥ì¥·¥å¥Ë¥¯¤Î¼ÍÄø¤Ï¡¢3500¡Á5470km¤È¤µ¤ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«ËÜÅÚ¤ä¥«¥Ê¥À¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¡¢¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤Ë¤â2025Ç¯¤ËÇÛÈ÷¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢NATO²¤½£½ô¹ñ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ËÆÏ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¥í¥·¥¢¤Ï¡¢³ËÊ¼´ïÂç¹ñ¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ò·ÑÂ³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥í¥·¥¢¤Ï¡¢¼«¤é¤¬¡¢ÇË²õÎÏ¤ÎÂç¤¤µ¤«¤é¡¢¡ÖÀäÂÐÊ¼´ï¡×¡ÊThe Absolute Weapon¡§Atomic Power and World Order¥Ð¡¼¥Ê¡¼¥É¡¦¥Ö¥í¡¼¥Ç¥£ÊÔÃø1946Ç¯¡¡ÊÆ¹ñËÉÁí¾Ê¹ñËÉµ»½Ñ¾ðÊó¥»¥ó¥¿¡¼½êÂ¢¡Ë¤È¤âÄêµÁ¤µ¤ì¤¿¡È³ËÊ¼´ï¤ÎÂç¹ñ¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤¤¤Þ¤â¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤äÀ¾Â¦½ô¹ñ¤Ë¼¨¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡¡
¤À¤¬¡¢¡Ö³ËÊ¼´ï¡×¤Ï¡¢¥Ò¥í¥·¥Þ¡¢¥Ê¥¬¥µ¥¤ÎÌ¤Á½Í¤ÎÈá·à¤«¤é80Ç¯¤¬²á¤®¤¿º£¤â¡¢¡ÖÀäÂÐÊ¼´ï¡×¤Ê¤Î¤«¡£
¡ÈÀïÎ¬Ê¼´ï¡É¤Ï¡¢¡Ö³ËÊ¼´ï¡×¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¼½ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÀïÎ¬Ê¼´ï¤Ï¡Ö±óµ÷Î¥¤«¤éÅ¨¤òÂÇ·â¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿Ê¼´ï¡×¤ÈÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡È³Ë¡É¤È¤Ï½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤Ç¤Ï¡¢³ËÊ¼´ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÀïÎ¬Ê¼´ï¤Ï¤¢¤ê¤¦¤ë¤Î¤«¡£
¥È¥ë¥³¤¬³«È¯¤·¤¿¼ÍÄø6000¥¥í¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë
2026Ç¯5·î¡¢¥È¥ë¥³¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿SAHA¹ñËÉµ»½ÑÅ¸¼¨²ñ¤Ç¡¢¥È¥ë¥³¤Ï¡¢Æ±¹ñ¹ñËÉ¾Ê¸¦µæ³«È¯¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç³«È¯Ãæ¤Î¹ñ»º¥ß¥µ¥¤¥ë¡Ö¥¤¥ë¥Ç¥£¥ê¥à¥Ï¥ó¡×¤ÎÁ´Ä¹17.5¥á¡¼¥È¥ë¡¢Ä¾·Â1.5¥á¡¼¥È¥ë¡¢»Í´ð¤ÎÊ®¼Í¸ý¤ò»ý¤ÄµðÂç¤Ê¼ÂÊªÂçÌÏ·¿¤òÅ¸¼¨¤·¤¿¡£
¼ÍÄø:¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡6000 km
¥¹¥Ô¡¼¥É:¡¡¡¡¡¡¥Þ¥Ã¥Ï9¡Á25
¿ä¿ÊºÞ¤Î¼ïÎà:¡¡»Í»À²½ÃâÁÇ / ¥¸¥¢¥¾¥È»Í»À²½ÃâÁÇ(N₂O₄)
ÃÆÆ¬:¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3000 kg
1979Ç¯¤ÎÊÆ¥½SALT¶¡ÊÊÆ¥½ÂèÆó¼¡ÀïÎ¬Ê¼´ïÀ©¸Â¾òÌó¡Ë°Ê¹ß¡¢ÃÏ¾åÈ¯¼ÍÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î¤¦¤Á¡¢¼ÍÄø5500km°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤òICBM¡ÊÂçÎ¦´ÖÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡Ë¤ÈÄêµÁ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¤¥ë¥Ç¥£¥ê¥à¥Ï¥ó¡¦¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ë¥È¥ë¥³¹ñËÉ¾Ê¸¦µæ³«È¯¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥¯¥º¥ë½êÄ¹¤â¡Ö¥æ¥ë¥É¥¥¥ë¥à¥Ï¥ó¤Ï¼ÍÄø6000¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÂçÎ¦´ÖÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡×¤Ç¥È¥ë¥³½é¤Î¹ñ»ºICBM·×²è¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Èó³Ë£É£Ã£Â£Í¥¤¥ë¥Ç¥£¥ê¥à¥Ï¥ó¤È¤Ï
¸½ºß¡¢ÂçÎ¦´ÖÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡ÊICBM¡Ë¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ²È¤Ï¡¢¹ñºÝ¾òÌó¡Ê³Ë³È»¶ËÉ»ß¾òÌó¡§NPT¡Ë¤Ç³ËÊ¼´ïÊÝÍ¤òÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÆ¡¦Ïª¡¦Ãæ¤ÎÂ¾¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¢ËÌÄ«Á¯¤¬¡¢ÇÛÈ÷Ãæ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢³«È¯Ãæ¤È¤µ¤ì¡¢¹ç·×¤¹¤ë¤È6¥«¹ñ¡£
¤³¤ì¤é¤Î6¥«¹ñ¤ÎICBM¤Ï¡¢³ËÊ¼´ï¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢NPT¾òÌó²ÃÌÁ¹ñ¤Î¥È¥ë¥³¤Î¥¤¥ë¥Ç¥£¥ê¥à¥Ï¥ó·×²è¤Ï¡¢Èó³Ë¤ÎICBM¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Á°Äó¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¤¥ë¥Ç¥£¥ê¥à¥Ï¥ó¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ê¤Î¤«¡£
¥È¥ë¥³¤Ï¡¢ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¥¤¥ë¥Ç¥£¥ê¥à¥Ï¥ó¤Î±¿ÍÑÊýË¡¤ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¡¦¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¥¤¥ë¥Ç¥£¥ê¥à¥Ï¥ó¤Ë¤Ï¡¢Èó³Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È°Ê³°¤Ë¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¤è¤¦¤Ê¶½Ì£¿¼¤¤ÅÀ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¡£
¥¤¥ë¥Ç¥£¥ê¥à¥Ï¥ó¡¦¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ë¥È¥ë¥³¹ñËÉ¾Ê¸¦µæ³«È¯¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥Ë¥ê¥å¥Õ¥§¥ë¡¦¥¯¥º¥ë½êÄ¹¤Ï¡Ö¥¤¥ë¥Ç¥£¥ê¥à¥Ï¥ó¤Ï¡¢¼ÍÄø6000¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤òÍ¤¹¤ë¶ËÄ¶²»Â®¤ÎÂçÎ¦´ÖÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¶ËÄ¶²»Â®¤Î£É£Ã£Â£Í
¡Ö¸åÉô¤Ë¤Ï4´ð¤Î±ÕÂÎÇ³ÎÁ¥í¥±¥Ã¥È¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÈ÷¤¨¡¢ÆâÉô¤Ë¤ÏUDMH¡ÊÈóÂÐ¾Î¥¸¥á¥Á¥ë¥Ò¥É¥é¥¸¥ó¡Ë¤È»Í»À²½ÆóÃâÁÇ¤«¤éÀ®¤ë¿ä¿ÊºÞ¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Î·×²è¤Ç¤Ï¡¢Â®ÅÙ¤ÏÂçµ¤·÷Æâ¤Ç¥Þ¥Ã¥Ï9¡¢Âçµ¤·÷³°¤Ç¤Ï¥Þ¥Ã¥Ï25¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤âÀâÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¶ËÄ¶²»Â®¤È¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥Ï5¤òÄ¶¤¨¤ëÂ®ÅÙ¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¶ËÄ¶²»Â®¥ß¥µ¥¤¥ë¤È¤Ï¡¢¶ËÄ¶²»Â®¤ÇÈôæÆ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂÊ±ßµ°Æ»¤òÉÁ¤¤¤ÆÉ¸Åª¤Î¾å¤ËÃÆÆ¬¤òÍî²¼¤µ¤»¤ë½¾Íè¤ÎÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¥ß¥µ¥¤¥ëËÉ±Ò¤ò¤«¤ï¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢µ°Æ»¤ò¾å²¼º¸±¦¤ËÊÑ²½¤µ¤»¤Ê¤¬¤éÈô¤Ö¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò»Ø¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Âçµ¤·÷³°¤Ç¥Þ¥Ã¥Ï25¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¡¢¿Í¹©±ÒÀ±¤¬ÃÏµå¤Î¼þ¤ê¤ò²ó¤êÂ³¤±¤ëÂ®ÅÙ¤Ç¤¢¤ëÂè°ì±§ÃèÂ®ÅÙ¡ÊÌó¥Þ¥Ã¥Ï23¡Ë¤òÄ¶¤¨¡¢±ÒÀ±µ°Æ»¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£±ÒÀ±µ°Æ»¾å¤ÎÈôæÆÂÎ¤Ï¡¢Èô¤ÓÊý¤¬Èæ³ÓÅªÍ½Â¬¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Å¨¤Î·Þ·â¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÊáÂª¡¦·Þ·â¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥¤¥ë¥Ç¥£¥ê¥à¥Ï¥ó¡¦¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÀâÌÀCG¤Ç¤Ï¡¢»Í¤Ä¤ÎÊ®¼Í¸ý¤ò¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¸åÉô¤«¤éÏª½Ð¤·¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤´¤È¡¢Æ±»þ¤Ë¡¢ÊÐ¸þ¤µ¤»¡¢¿Ê¹ÔÊý¸þ¤òÊÑ¤¨¤ëÍÍ»Ò¤¬ÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Â®ÅÙ¤¬Âè°ì±§ÃèÂ®ÅÙ¤òÈùÌ¯¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤â¡¢¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î¿Ê¹ÔÊý¸þ¤òÄ´À°¤·¡¢Å¨¤Î·Þ·â¥·¥¹¥Æ¥à¤òÈò¤±¤ë¤Î¤Ë¤âÍ¸ú¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
½¾Íè¤ÎÊÆÏªÃæ°õ¤Ê¤É¤ÎICBM¤Þ¤¿¤Ï¡¢Ãæµ÷Î¥ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡ÊIRBM¡Ë¤Ï¡¢½Å¤Í¤¿¥í¥±¥Ã¥È¡¦¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¾å¤Ë¡¢¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ÀèÃ¼Éô¡ÊÃÆÆ¬¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÎÊ®¼Í¤Ç¾å¾º¤·¤¿¸å¡¢ÀèÃ¼Éô¡ÊÃÆÆ¬¡Ë¤Ï¡¢Ê®¼Í½ªÎ»¸å¡¢·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤ë¡£
¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¤´¤ÈÉ¸Åª¤Ë
¤½¤·¤Æ¡¢ÀèÃ¼Éô¡ÊÃÆÆ¬¡Ë¤Ï¡¢´·À¤ÎÎÏ¤ÇÉ¸Åª¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢ºÇ½ªÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢ÃÏµå¤Î½ÅÎÏ¤Ë°ú¤«¤ì¤ÆÍî²¼¤¹¤ë¡£É¸Åª¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ²ÃÂ®¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÊ®¼Í¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¥¤¥ë¥Ç¥£¥ê¥à¥Ï¥ó¡¦¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ë¤Ï¡¢½ÅÎÌ3¥È¥ó¤â¤ÎÃÆÆ¬Éô¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÀÚ¤êÎ¥¤µ¤º¡¢Ê®¼Í¤·¤ÆÉ¸Åª¤Ë¸þ¤«¤¦¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ê®¼Í¤Î¸þ¤¤òÊÑ¤¨¡¢Å¨¤ÎËÉ¶õÌÖ¤òÈò¤±¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÆÆ¬Éô¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¹þ¤ß¤Î½ÅÎÌ¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¡¢É¸Åª¤ËÌ¿Ãæ¡£¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¿ä¿ÊºÞ¤È¤Ê¤ëÇ³ÎÁ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤â¡¢É¸Åª¤òÇË²õ¤¹¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤«¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
±ÕÂÎÇ³ÎÁ¤â¼«¼ç³«È¯
Á°½Ò¤Î¥È¥ë¥³¹ñËÉ¾Ê¸¦µæ³«È¯¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥¯¥º¥ë½êÄ¹¤Ï¡Ö±ÕÂÎÇ³ÎÁ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥È¥ë¥³¹ñÆâ¤Ç¤ÏÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¬Ìî¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö²æ¡¹¤ÏÌó10Ç¯Á°¤«¤é¡¢¥æ¥ë¥É¥¥¥ë¥à¥Ï¥ó¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤ª¤è¤ÓÊäÅ¶ºà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë±ÕÂÎÇ³ÎÁ¥í¥±¥Ã¥È¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÀ½Â¤¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿Ê¬Ìî¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¿ä¿ÊºÞ¤ÎÎÌ»º²½¤Ï¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¤Ê¹©Äø¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Ž¥Ž¥¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤³¤Î´ðÈ×µ»½Ñ¤Î¸¦µæ³«È¯¤Ï¡¢Ìó10Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥ë¥Ç¥£¥ê¥à¥Ï¥ó¡¦¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î³«È¯¤¬¡¢¥È¥ë¥³¹ñÆâ¤Ç»þ´Ö¤ò³Ý¤±¤Æ¡¢¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¥ß¥µ¥¤¥ëÍ¢½Ð¤Ï£Í£Ô£Ã£Ò°ãÈ¿¤È¤Ê¤é¤º
¥È¥ë¥³¤Ï¡¢³ËÊ¼´ïÅù¤ÎÂçÎÌÇË²õÊ¼´ïÉÔ³È»¶¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢ÂçÎÌÇË²õÊ¼´ï¤Î±¿ÈÂ¼êÃÊ¤È¤Ê¤ë¥ß¥µ¥¤¥ëµÚ¤Ó¤½¤Î³«È¯¤Ë´óÍ¿¤·ÆÀ¤ë´ØÏ¢ÈÆÍÑÉÊ¡¦µ»½Ñ¤ÎÍ¢½Ð¤òµ¬À©¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¡Ö¥ß¥µ¥¤¥ëµ»½Ñ´ÉÍý¥ì¥¸¡¼¥à¡ÊMTCR¡Ë¡×¤Î»²²Ã¹ñ¤À¡£
½¾¤Ã¤Æ¡¢¼ÍÄø300¥¥í¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¤ä¡¢¤½¤Î³«È¯¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¦¤ë»ñµ¡ºà¡¦µ»½Ñ¤Î°ÜÅ¾¤Ï¡¢»ö¼Â¾å¡¢Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢¥È¥ë¥³¤¬¡¢³°¹ñ¤Ë°ÍÂ¸¤»¤º¡¢¥¤¥ë¥Ç¥£¥ê¥à¥Ï¥ó¡¦¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò¼«Á°¤Îµ»½Ñ¤Ç³«È¯¡¦À¸»º¡¦ÇÛÈ÷¤ò¹Ô¤¤¡¢Í¢½Ð¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤é¡¢MTCR°ãÈ¿¤È¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¼ÍÄø6000¥¥í¤Ï³Ë¤Ø¤ÎÍÞ»ßÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«
¤À¤¬¡¢·³»ö¡¦³°¸ò¾å¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¡¢¤½¤Î6000Ò¤È¤¤¤¦¼ÍÄø¤À¤í¤¦¡£
¥È¥ë¥³¤Ï¡¢NATO¤Î°ì¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î³ËÇúÃÆ¤ò¹ñÆâ¤Î¥¤¥ó¥·¥å¥ë¥ê¥¯´ðÃÏ¤ËÍÂ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð¡¢»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢Èó³Ë¥ß¥µ¥¤¥ë¤È¤Ï¸À¤¨¡¢¥¤¥ë¥Ç¥£¥ê¥à¥Ï¥óICBM¤Î¼ÍÄø¤¬6000Ò¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Â¾¹ñ¤Î³ËÊ¼´ï¤ËÂÐ¤¹¤ë¥È¥ë¥³ÆÈ¼«¤ÎÍÞ»ßÎÏ¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡£ÀÇ½¾å¤Ï¡¢¥È¥ë¥³¹ñÆâ¤«¤é¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥â¥¹¥¯¥ï¤ä¥µ¥ó¥¯¥È¥Ú¥Æ¥ë¥Ö¥ë¥°¡¢³ËÊ¼´ï³«È¯¤Îµ¿¤¤¤òÊÆ¹ñ¤Ë»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥é¥ó¤Î¥Æ¥Ø¥é¥ó¤â¼ÍÄøÆâ¤À¤¬¡¢Ê¿¾í¤äËÌµþ¤Ï¼ÍÄø³°¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥È¥ë¥³¤Î¥¨¥ë¥É¥¢¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥¤¥ë¥Ç¥£¥ê¥à¥Ï¥ó¡¦¥ß¥µ¥¤¥ë·×²èÈ¯É½¤Î9Æü¸å¡¢¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¤ËÈô¤ó¤À¡£
Æ±ÃÏ¤Ç³«¤«¤ì¤ë¥È¥ë¥³¤ÈÃæ±û¥¢¥¸¥¢¤Î¥Æ¥å¥ë¥¯¡Ê¥È¥ë¥³¡Ë¸ì·Ï¹ñ²È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¹ñºÝ¶¨ÎÏÁÈ¿¥¡Ö¥Æ¥å¥ë¥¯½ô¹ñµ¡¹½¡§OTS¡×¤ÎÈó¸ø¼°¼óÇ¾²ñ¹ç¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£
OTS¤Î²ÃÌÁ¹ñ¤Ï¡¢¥È¥ë¥³¡¢¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¡¢¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡¢¥¥ë¥®¥¹¡£¥ª¥Ö¥¶¡¼¥Ð¡¼¹ñ¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¡¢¥È¥ë¥¯¥á¥Ë¥¹¥¿¥ó¡¢ËÌ¥¥×¥í¥¹¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¥È¥ë¥³¤Ï¡¢Á°½Ò¤ÎMTCR¤Îµ¬Äê¤«¤é¡¢¥¤¥ë¥Ç¥£¥ê¥à¥Ï¥ó¡¦¥ß¥µ¥¤¥ë¤½¤Î¤â¤Î¤ä¡¢¤½¤Îµ»½Ñ¤òÂ¾¹ñ¤ËÍ¢½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¤¥ë¥Ç¥£¥ê¥à¥Ï¥ó¡¦¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÁõÈ÷¤·¤¿¥È¥ë¥³·³ÉôÂâ¤¬¡¢OTS½ô¹ñ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Î¹ñ¤È¹ç°Õ¤Î²¼¤Ç¡¢¾Íè¡¢Å¸³«¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£OTS¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤È¹ñ¶¤òÀÜ¤¹¤ë¹ñ¤â¤¢¤ë¡£
¥¤¥ë¥Ç¥£¥ê¥à¥Ï¥ó¡¦¥ß¥µ¥¤¥ë·×²è¤ÎÀ®ÈÝ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¾Íè¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢µ¤¤Ë³Ý¤«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ê¼¹É®¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÆÃÊÌ²òÀâ°Ñ°÷¡¡Ç½Àª¿Ç·¡Ë