◇卓球アジア選手権大会 日本代表選手選考会(27日、所沢市民体育館)

今年10月にウズベキスタンで開催されるアジア選手権の日本代表は女子は長粼美柚選手、男子は田中佑汰選手に決まりました。

今大会は第1ステージで8組に分かれ総当たり戦を行い、1位が突破。27日のステージ2はトーナメント戦となり、準々決勝から決勝まで戦い、優勝者が代表の切符をつかみます。

女子の決勝は長粼選手と赤江夏星選手が戦いフルゲームの激しい争いが繰り広げられました。最終第5ゲームは序盤リードを奪われた長粼選手でしたが6連続ポイントで逆転すると、最後はフォアハンドが決まり笑顔でガッツポーズ、3-2(11-4、17-19、13-11、8-11、11-8)で長粼選手が勝利しました。

男子は田中選手と宇田幸矢選手が決勝で対戦。第1ゲーム、第2ゲームと田中選手が続けて奪取すると、1ゲーム取られるも第4ゲームは流れをつかみ3-1(11-8、11-6、9-11、11-4)で勝利。勝ちを確信すると後ろに倒れ喜びを爆発。一息つくと目に涙を浮かべる様子も見られました。

今大会ではパリ五輪女子シングルス銅メダルの早田ひな選手が準決勝で敗れたり、パリ五輪男子団体に出場した篠塚大登選手が準々決勝で敗退と男女ともに波乱が起こっていました。