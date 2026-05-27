5月27日までに、女優の比嘉愛未主演の7月期ドラマ『ファーストクライ』（日本テレビ系）の公式Xが更新。ドラマの公式ビジュアルが公開されたのだが、その写真が混乱を生んでいる。

同ドラマは、セレブ病院の裏側で少子化や医師不足により行き場を失った妊婦たちを無償で救う医療チームの奮闘を描くメディカル・エンターテインメントだ。比嘉は、日本テレビのゴールデンプライム帯のドラマで初主演を飾る。

「比嘉さんは、産婦人科医という難しい役柄に初挑戦します。公式ビジュアルでは、髪をすっきりと束ね、赤い医療用のユニフォームを着用した比嘉さんが、腕に子供を抱えた産婦人科医らしい立ち姿を見せています」（テレビ局関係者）

待望の主演ドラマに、本人も並々ならぬ意気込みで臨んでいると思われるが、このビジュアルが解禁後、Xがざわついている。

《背景がクロスロードみたいで、そっちの追加キャストかと思った》

《同じドラマかと思ってたのに違うドラマだったのね》

《似てんな…》

同じく7月期にテレビ朝日系で放送される予定で、女優・今田美桜が主演を務めるドラマ『クロスロード 〜救命救急の約束〜』のビジュアルにそっくりだという声が寄せられていたのだ。

「『クロスロード』の公式Xでは、5月18日に今田さんがソロで写る公式ビジュアルが公開されていました。比嘉さん同様、今田さんも医療用のユニフォームを着用。さらにどちらのビジュアルも、太陽が光る広い空を大きく写した背景になっており、見間違えるほど似た雰囲気なのです。両ドラマとも医療ドラマであり同時期の放送のため、混乱を生んでしまったようです」（前出・テレビ局関係者）

しかも、比嘉と今田は同じ事務所に所属。実力派の2人が同時期に医療ドラマの主演を務めるのは異例と思えるが、それほど医療ものの人気は衰えないという。

「近年、『コードブルー』や『ドクターX』など、大ヒットした医療ドラマは数多くあります。生と死をテーマにし、リアルな現場の様子や巻き起こる奇跡の模様などが描かれ、感情移入する視聴者が多いのでしょう。

一方で、絶えない医療ドラマに《こういうの多い》《今田美桜のだけでいい》などと、既視感を訴える声も一部にあります。差別化が今後の課題かもしれません」（前出・テレビ局関係者）

両ドラマともにヒットすることを願いたい。