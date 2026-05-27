「逮捕された事実を消すことはできない。監督の暴力は非常に重い出来事。辞任は避けられない」

5月25日、18歳の娘に暴行を加えた疑いで現行犯逮捕され、その後、釈放されたプロ野球・読売ジャイアンツの阿部慎之助監督の辞任を受け、翌日午後、巨人の山口寿一オーナーは冒頭のようにコメント。

「暴力は許されない。監督を続けることは許されない」とも語った山口氏だったが、これに弁護士でタレントの橋下徹氏が異論を唱えて話題となっている。

「橋下氏は26日にXを更新。『監督を続けることは許されない』という一文に対して《→違うと思う。今、児童相談所・警察は初動において子供保護のためには過剰気味に動く。その後当事者からきちんと説明があれば社会は許すべき》と投稿しました。

さらに次のポストで、《児童相談所・警察の動きで社会的制裁が強すぎれば、児童相談所・警察は過剰気味に動けない。僕は知事・市長時代、あとから間違っていたとしても過剰気味に子供保護に動くように指示を出した》と自身の大阪市長時代の対応を紹介。

児童相談所の対応が間違っていたなら知事や市長が謝ればいいとして、子供を保護するためなら過剰気味に動く必要性を求めた一方で、《しかしその後の当事者の説明で、家庭内で対応できそうであれば、社会は家庭に委ねるべき》とも述べました」（スポーツ紙記者）

橋下氏の見解に、X上には《火のないところに煙は立たない。現役時代から他人様の頭叩くという、人の尊厳を失わせる行為を行なってたけどな》と反対意見もあるものの、一方では《こんな事で逮捕されていったら、今後、親による躾ってどうしてくの？》など、橋下氏に同調する意見が多くあがっている。

「26日におこなわれた阿部前監督の謝罪会見では、代理人から18歳の娘さんによる手紙が読み上げられました。その手紙では（阿部氏による）殴る蹴るといった暴力はなかったこと、娘さんがChatGPTのアドバイスに従って児童相談所に電話したところ、どうすればいいかという娘さんの意向が聞かれることなく警察に通報されて、阿部前監督が現行犯逮捕されたことなどが明かされました。

橋下氏は、これに対しても別ポストで《ファン商売である巨人も、世間からの反発を気にしてこのような対応を取らざるを得ない。あとは社会の反応次第》としつつ、《阿部さんの子供さんを守るためには、社会が阿部さんに反省を求めつつも許していくべき》とつづっています」

自ら監督辞任を申し入れ、会見で涙を流して謝罪した阿部前監督。はたして、「社会の反応」はどうなっていくのか。