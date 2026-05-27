5月25日、モデルでタレントの藤田ニコルがYouTubeチャンネル「藤田ニコル☆NICOLE FUJITA」を更新。『【出産レポ】第一子出産レポ』と題した約14分の動画を公開し、そのリアルな内容が大きな話題を呼んでいる。

動画の冒頭、字幕で《この度、私たち家族に新しい命が誕生いたしましたことをご報告いたします》と、第一子出産を報告した藤田。動画では、出産前夜の緊迫した様子から、産後ケア施設での生活まで詳細にとらえられていた。

「藤田さんは、計画無痛分娩を希望し、妊娠39週2日に入院したといいます。入院初日には、子宮口を開くためのバルーン処置や、背中への麻酔の管の挿入などをおこなったそうです。病室のベッドの上で撮影された映像では、次第に増していく痛みに耐えかねて顔を歪ませ、涙目になる生々しい姿もありました。

動画のなかでは『これが陣痛だとしたら痛すぎる。でも背中がもうなんか押されているみたいな感じで涙が止まんなくなってきて痛い』と漏らしていました。夜中には10分間隔で訪れる激痛に対し、ベッドの上で四つん這いになったり、室内をうろうろしたりして必死に耐えたそうです」（芸能担当記者）

無事に出産を終えた藤田は、当時のメモを頼りに「YouTubeでいろんな方の出産レポを見ていたけれど、なんでみんながあんなに撮影できるのか本当にわからないくらい、余裕がなかった」と語り、出産の過酷さをリアルに表現していた。

この臨場感あふれる動画に対し、コメント欄には祝福の声とともに《夏に出産予定なので にこるんの観て 参考にします》《感動しました、おめでとう!!!》といった、同世代の女性たちからの称賛の声が相次いだ。

藤田は2023年8月、俳優の稲葉友と結婚し、2025年12月末に妊娠を発表。今回の出産レポ動画の公開について、前出の芸能担当記者は彼女の“セルフプロデュース能力”の高さを指摘する。

「藤田さんはアパレルブランドやコスメのプロデュース、ジム経営など、マルチなビジネスを展開しています。また、過去にはYouTubeでブライダルチェックや妊活の経緯など、センシティブな話題も率直に発信してきました。知名度のある彼女が、妊娠や出産のリアルな体験をオープンに語る姿勢は、同世代の女性から『ためになる』と支持を得ています。

今回の動画も、ファンへの情報共有であると同時に、ママ層という新たなファンを獲得する巧みな戦略といえるかもしれません」

出産という経験を糧に、新たなステージへと進んだのかもしれない。