40・50代「着る服ない」→【大人のしまむら】で解決！ 上下4,000円以下で決まる「夏コーデ」

急に暑い日が増えて、夏服をまだ準備していない人もいるのでは？ 物価高騰の今、新調するにしてもなるべく節約しながらおしゃれを楽しみたいところ。そんなときにチェックしたいのが、【しまむら】の【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】です。今回は上下4,000円以下で揃う、大人の「夏コーデ」をご紹介します。

レーストップスでほんのり華やかに

【しまむら】「プルオーバー」\1,419（税込）、「ワイドパンツ」\2,420（税込）

落ち着いたカラーでまとめた、きれいめコーデ。レース使いやふんわりとした袖が魅力のトップスが、シンプルな着こなしにほんのり華やかさをプラスしてくれます。ボトムスにはすっきりとしたワイドパンツを合わせることで、甘さをおさえて上品な印象に。レースやギャザーのデザインが映え、高見えにも期待できます。

こなれシルエットでサマ見えコーデ

【しまむら】「プルオーバー」\1,089（税込）、「コクーンパンツ」\2,420（税込）

リラックス感のあるカジュアルコーデ。首元の配色デザインがアクセントになったトップスは、裾を絞ることでシルエットを変えて楽しめます。ボトムスはコクーンシルエットと大きめポケットがポイント。上下ともこなれた雰囲気のデザインで、プチプラ感をおさえた着こなしに。ワンツーでもサマ見えを狙えそうです。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：永濱 なつみ

育児をきっかけに、子育てママ世代でも楽しめるオシャレな着こなしや暮らしの情報発信を目指し、ライター業務を開始。ファッション商品レビュー、子育てと福祉、住まい、暮らしにまつわる執筆に従事。2025年からFTNでも同分野の記事を制作。