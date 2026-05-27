「あなたの家とは違うのよ」離れていった受験ママ。2年後、我が子と同じ中学の入学式でバッタリ！ でも
子供の幼稚園時代からずっと付き合ってきたママ友E子さん。
しかし、中学受験の準備が始まると、E子さんと徐々に距離が生まれて！？
筆者の友人W子が実際に体験したママ友エピソードをご紹介します。
初めてのママ友
長女が入園した幼稚園で、最初にママ友になったE子さん。
入園式で座った席が隣で、帰り道も偶然一緒。
親子ともに仲良くなるのに時間はかかりませんでした。
同じ小学校に進学してからも仲は変わらずで、運動会では一緒に席取りをしたり、参観日のあとはお茶をしたり、E子さんとは仲良くしていました。
4年生になって、関係に変化が
しかし、子どもたちが4年生になると、関係に少しずつ変化が。
E子さんの息子は中学受験にチャレンジするため受験塾に通い始め、一緒に遊んだり、ママ同士でお茶をしたりする機会がぐっと減りました。
久しぶりに会っても、E子さんの会話は塾や模試の話題が中心。
私と会っていても、受験に関係のない私の話は物足りないようで、あからさまに退屈な顔をすることも。
「うちは本気だから」広がる距離
「うちは本気で受験だから、最近ほんとバタバタで」
というE子さんの口ぶりからも、
「あなたの家とは違うのよ」
と、どこか上から目線を感じるように。
その後、挨拶はするけれど以前のような感じではなくなり、寂しくはあったものの
「E子さんも息子さんも頑張っているし、応援したい」
と見守ることにしました。
2年後、受験が終わって
2年後、E子さんの息子の受験が終了。
結局、E子さんの息子は第一志望にはご縁がなく、結果的に私の子供と同じ地元の中学へ進むことに。
入学式でばったり会ったE子さんが
「また、前みたいにランチしない？」
と話しかけてきました。