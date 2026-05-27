これは争奪戦かも！【KATE】夏らしさが可愛い♡「数量限定リップモンスター」をレポ！

リプモン好きなら見逃せない、夏の数量限定カラーが登場！【KATE（ケイト）】の「リップモンスター」シリーズから、はじける水しぶきのようなツヤ ＆ きらめきをまとった限定色が発売されました。今回は、限定カラーの中から、サーモンレッド系の「EX-14 水面の光跡」と、コールドチェリー系の「ツヤバース EX-3 水紅鉄砲のイタズラ」をピックアップ。色味や仕上がりの違いをレポートします。

人気のリップモンスターに、夏らしい限定色が登場

【KATE】「リップモンスター」EX-14 水面の光跡 \1,540（税込）（編集部調べ）

新色が登場するたびに注目を集める、KATEの人気リップ「リップモンスター」。唇から蒸発する水分を活用して密着ジェル膜に変化する独自技術により、色持ちのよさが期待できるアイテムです。今回チェックするEX-14は、数量限定で登場したサーモンレッド系のカラー。色化けパールと青・緑パールを配合し、夏らしいきらめきも楽しめるカラーです。

フレッシュな血色カラー。繊細パールでさりげなく華やぐ

塗ってみると、赤みとまろやかさを感じるフレッシュなカラー。派手なオレンジに寄りすぎず、肌になじみやすい印象です。シアーな発色で唇の色と自然に溶け込み、さりげない血色感と華やかさをプラス。濡れたようなツヤも強すぎず、日常使いしやすいバランスです。

繊細なパールがたっぷり入っていて、角度によって青や緑のニュアンスを感じることも。ベースの色は大人も使いやすいのに、遊び心があるのが魅力。

ツヤバースには、イベントにも映える限定カラーが登場

【KATE】「リップモンスター ツヤバース」EX-3 水紅鉄砲のイタズラ \1,650（税込）（編集部調べ）

ツヤ感をしっかり楽しみたい日に選びたい「リップモンスター ツヤバース」。今回チェックするEX-3は、数量限定で登場するコールドチェリー系のカラーです。色化けパールと青パールを配合し、みずみずしいツヤの中に、涼しげなきらめきを感じる1本。通常のリップモンスターとはまた違う、ぷるんとした存在感が楽しめます。

とろけるようにぷるん。青パールがきらめくチェリーピンク

塗ってみると、手元ではクールな印象のチェリーピンク。しっかりピンクを感じるカラーですが、厚みのあるツヤと透け感が重なり、飴のようなぷるんとした仕上がりです。肌にのせた瞬間にとろけるようになじむ、スティックタイプとは思えないような、メルティなテクスチャーにも驚きます。

青パールは、1つめに紹介したEX-14よりも存在感があり、角度によってひんやりとした表情をのぞかせます。光を面で反射するような艶やかさがあり、夜のお出かけやイベントの日にも映えそうなカラーです。

それぞれ違った夏らしいムードを楽しめる今回の限定色。数量限定なので、気になる方は早めにチェックしてみてください。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

※本記事は、レビュー記事です。商品への評価は筆者の個人的感想です。

writer：Kaori.F