◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）追い切り＝５月２７日、栗東トレセン

全く無駄のない動きで呼吸を一つに合わせた。アスクエジンバラ（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父リオンディーズ）はつきっきりで調教をつける岩田康誠騎手＝栗東・フリー＝が手綱を執り、ＣＷコースから坂路へ。最初の２ハロンは１７秒０、１５秒０と遅いラップでも落ち着き払い、手綱を緩めた後半２ハロンは重心をグッと沈めて、緩やかに加速する。最後まで闘争心を内に閉じ込めたまま、穏やかに最終調整を終えた。

時計は５７秒１と平凡。それでも、岩田康騎手の表情は晴れやかだった。「日曜日で仕上げていますからね。もう速い時計はいらない」。この「日曜日」＝２４日こそ最も大事な調教だった。右鎖骨骨折で息子の岩田望来騎手＝栗東・フリー＝に託した２０日の追い切りでは、ラスト１ハロン１１秒８と時計を要した。その修正に加え、ＣＷコースが本番の東京と同じ左回りでの追い切り。前半からスムーズに折り合い、余力残しの手応えでラスト１ハロン１０秒８と鋭進。４日前とは別馬だった。

「岩田康誠ジョッキーが乗ると１０秒台を馬なりで出します。望来君ではステッキを入れて、１１秒８。特殊スキルというか、岩田康誠ジョッキーの馬になってきたということだと思います」と福永調教師。騎手時代にＪＲＡで２６３６勝を挙げた名手の視線からも、一心同体となっている人馬の姿は頼もしい。ただ、誰よりも楽しみにしているのは手綱越しに絆を深め続ける岩田康騎手だ。「自分の思い描いたぐらいには持って行けたかな」。確かな手応えを胸に、決戦の時を待つ。（山本 武志）