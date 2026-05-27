『天幕のジャードゥーガル』7月4日放送で初回は2話連続の1時間SP 新PVとキャスト解禁でOPはSEKAI NO OWARI
テレビアニメ『天幕のジャードゥーガル』が、7月4日午後11時よりテレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠・BS朝日ほかにて、初回2話連続1時間スペシャルで放送されることが決定した。あわせて第2弾PVが公開され、オープニングテーマはSEKAI NO OWARIの新曲「Stella」に決定した。
【動画】公開された『天幕のジャードゥーガル』新PV
第2弾PVではモンゴル帝国の皇帝チンギス・カンの第三皇子のオゴタイや第一皇子ジュチ、第二皇子チャガタイ、そして本作のもうひとりの主人公であるドレゲネが初登場。帝国に故郷を奪われたシタラと家族を奪われたドレゲネ。復讐の絆で結ばれた2人が、地上最強の帝国に嵐を起こし、壮大な物語の始まりを予感させる映像となっている。
また、追加キャスト＆キャラクター情報が解禁。モンゴル帝国の皇帝チンギス・カンの第一皇子・ジュチを野島健児、第二皇子・チャガタイを浪川大輔、第三皇子・オゴタイを下野紘がそれぞれ個性溢れる皇子たちを担当。そして、オゴタイの第六妃であり自身の過去が理由で夫を敵視し、心の内にモンゴルへの深い恨みを秘めているドレゲネは小清水亜美が演じる。
原作者・トマトスープにより「Souffle」（スーフル）にて連載中の『天幕のジャードゥーガル』は、13世紀のモンゴル帝国の時代を舞台に、過酷な運命の中で“知”を武器に生き抜こうとする少女・シタラの姿を描いた歴史後宮譚。
宝島社「このマンガがすごい！2023」オンナ編で第1位を獲得、さらに「マンガ大賞」に2023年と2024年の2年連続でランクインを果たすなど、今大きな注目を集めている歴史漫画となっている。
■キャスト情報
シタラ：関根明良
ドレゲネ：小清水亜美
ファーティマ：桑島法子
ムハンマド：齋藤潤
オゴタイ：下野紘
トルイ：鈴木崚汰
シラ：入野自由
チャガタイ：浪川大輔
ジュチ：野島健児
【動画】公開された『天幕のジャードゥーガル』新PV
第2弾PVではモンゴル帝国の皇帝チンギス・カンの第三皇子のオゴタイや第一皇子ジュチ、第二皇子チャガタイ、そして本作のもうひとりの主人公であるドレゲネが初登場。帝国に故郷を奪われたシタラと家族を奪われたドレゲネ。復讐の絆で結ばれた2人が、地上最強の帝国に嵐を起こし、壮大な物語の始まりを予感させる映像となっている。
原作者・トマトスープにより「Souffle」（スーフル）にて連載中の『天幕のジャードゥーガル』は、13世紀のモンゴル帝国の時代を舞台に、過酷な運命の中で“知”を武器に生き抜こうとする少女・シタラの姿を描いた歴史後宮譚。
宝島社「このマンガがすごい！2023」オンナ編で第1位を獲得、さらに「マンガ大賞」に2023年と2024年の2年連続でランクインを果たすなど、今大きな注目を集めている歴史漫画となっている。
■キャスト情報
シタラ：関根明良
ドレゲネ：小清水亜美
ファーティマ：桑島法子
ムハンマド：齋藤潤
オゴタイ：下野紘
トルイ：鈴木崚汰
シラ：入野自由
チャガタイ：浪川大輔
ジュチ：野島健児
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