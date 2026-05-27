中尾明慶、「基本的にはお断り」“NG”の仕事明かす 理由も言及
俳優の中尾明慶（37）が26日、自身のYouTubeチャンネルを更新。さらりと自身のNGを明かした。
【動画】「基本的にはお断り」“NG”の仕事について説明した中尾明慶（17:00頃）
中尾は3日に自身のインスタグラムで「妻から寝室を別にしたいとの申し出がありました…」とつづり、足が段差の違う隣のベッドまで飛び出している驚きの寝相の写真を投稿。これに妻で俳優の仲里依紗（36）も「私は13年も悩み続けています」と反応し話題となっていた。
「寝室を夫婦別にするかはこれを見てから決めてださい」と題した動画では、中尾が実際に寝相を検証。数日にわたって寝ている姿を公開。実際に隣のベッドに足がかかってしまう様子に中尾も「これはもうダメです。俺も許しません、こいつのこと。完全にアウトですね」と反省。「どうすることもできないんだよ」と落ち込んだ様子で「寝る最初のスタイルをちゃんとしようと、か、うつ伏せで寝るか」など改善に向けて案を練っていた。
自身も初めて見たという寝姿の動画。「バラエティー番組で、そういう寝起きドッキリみたいなのもかけられたことないからさ、これ初めて見たけど…」と腕組み、「これ俺今まで、ミュージカルも基本的にはお断りで、そんなにNGの仕事ってないんだけど、歌があんまり得意じゃないからミュージカルはごめんなさいしてきたけど」と自身のNGを明かしつつ「寝起きとかそういう系の仕事もNGです」と笑って話していた。
【動画】「基本的にはお断り」“NG”の仕事について説明した中尾明慶（17:00頃）
中尾は3日に自身のインスタグラムで「妻から寝室を別にしたいとの申し出がありました…」とつづり、足が段差の違う隣のベッドまで飛び出している驚きの寝相の写真を投稿。これに妻で俳優の仲里依紗（36）も「私は13年も悩み続けています」と反応し話題となっていた。
「寝室を夫婦別にするかはこれを見てから決めてださい」と題した動画では、中尾が実際に寝相を検証。数日にわたって寝ている姿を公開。実際に隣のベッドに足がかかってしまう様子に中尾も「これはもうダメです。俺も許しません、こいつのこと。完全にアウトですね」と反省。「どうすることもできないんだよ」と落ち込んだ様子で「寝る最初のスタイルをちゃんとしようと、か、うつ伏せで寝るか」など改善に向けて案を練っていた。