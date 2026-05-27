キックボクシングフェス.2 GOATは27日、都内で前日計量と会見を行った。セミのISKAユニファイドルール世界スーパーフェザー級（59キロ）タイトル戦3分3R延長1Rは王者の寺田匠（25＝team VASILEUS）は58.95キロ、挑戦者のドミニク・リード（32＝ニュージーランド）は58.85キロで計量パスした。

計量後、会見に出席した寺田は「やっとこの日が来たな。体も心も過去一で仕上がって、楽しみにしててほしい。減量はChatGPT（AI）に初めて聞いてうまくいって、調子いいので楽しみにしてください。前回負けたので相談してところよかったです」と笑顔。「クリンチされなければすぐに倒せるのでクリンチしてくんなよ」と挑発。地元のテレビ宮崎でも放送が決定。「宮崎で地上波が決定して決まった以上負けられないので。勝ってKOボーナスもらいます」とKO勝利を誓う。相手が打ち合いを予想も「打ち合ってくれない。打ち合う前に倒すので大丈夫です」と自信満々。減量で使用したAIに勝利の方法を聞いたかには「対策も聞いたがいろいろ。あんまり聞かないで」と苦笑い。

前回に敗戦したルールと今回は同じ。その対策については「1キャッチ1アタックルールでこんな差がでるのか、と気づかされた。そのルールでずっと練習してきたので対策はでバッチリです。できればしてほしくないが、クリンチきても大丈夫」ときっぱり。挑戦者のリードの動画を見て「YouTubeは全部見た。どの試合も打ち合っていたのでいい選手だなと思った。近い距離になったらクリンチくるのでその距離にいかないように、戦って倒そうと思う」とベルト死守を誓った。

一方の挑戦者のリードは「ニュージーランドから勝つためにきた」と強気に話していた。