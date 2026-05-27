『風、薫る』シマケンが槇村の兄・宗一と安を引き合わせていた 第44回場面カット
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第44回（28日）の場面カットが公開されている。
【写真】キャスト12人追加！豪華な相関図を公開
前回は、りん（見上愛）は個室の患者を多く受け持つようになり忙しい日々。ゆき（中井友望）とトメ（原嶋凛）は、患者の小野田（宮地雅子）の食欲がない様子が気になっていて・・。そんな中、りん（見上愛）と直美（上坂樹里）は手術介助を学ばせてほしいとフユ（猫背椿）に再び頼み込むが、フユの家の事情が明らかになる。
今回は、足を悪くしているフユの夫・康介（じろう）の看護のため、りん（見上愛）と直美（上坂樹里）はフユの家に通うようになるが、康介の言動に気になるところがあり…その頃、団子屋ではシマケン（佐野晶哉）が槇村（林裕太）の兄・宗一（上杉柊平）と安（早坂美海）を引き合わせていた。
【写真】キャスト12人追加！豪華な相関図を公開
前回は、りん（見上愛）は個室の患者を多く受け持つようになり忙しい日々。ゆき（中井友望）とトメ（原嶋凛）は、患者の小野田（宮地雅子）の食欲がない様子が気になっていて・・。そんな中、りん（見上愛）と直美（上坂樹里）は手術介助を学ばせてほしいとフユ（猫背椿）に再び頼み込むが、フユの家の事情が明らかになる。
今回は、足を悪くしているフユの夫・康介（じろう）の看護のため、りん（見上愛）と直美（上坂樹里）はフユの家に通うようになるが、康介の言動に気になるところがあり…その頃、団子屋ではシマケン（佐野晶哉）が槇村（林裕太）の兄・宗一（上杉柊平）と安（早坂美海）を引き合わせていた。