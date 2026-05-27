フリーアナウンサー古舘伊知郎（71）が、27日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）に生出演し、長女への暴行容疑で逮捕された巨人の阿部慎之助前監督（47）の今後について、見解を示した。

読売巨人軍が確認した事実関係によると、25日午後6時頃、18歳の長女と次女の姉妹ゲンカを止めようとした阿部前監督が、長女から言い返されたことに腹を立て、襟元をつかみ投げ飛ばして倒すなどの暴行を加えた。長女はこの直後にチャットGPTに相談したところ、児童相談所への通報を勧められたことから通報。児相から連絡を受けた警視庁渋谷署が、現行犯逮捕した。阿部前監督は26日未明に釈放され、同日に辞任を申し入れた。

番組では、阿部前監督の逮捕と釈放、監督辞任発表、長女による声明という事象の流れについて議論。MC石井亮次は、「たとえば、昨日の午前中にこの手紙（声明）が最初に出てきて、“こういうことなので、私阿部はやめません”となった場合、世間の反応はどうだったか」と問題提起した。古舘は「えらいことになると思いますよ」と答えた。

また番組では、阿部前監督の復帰を求める署名がネット上で始まったことも伝えた。古舘は「僕なんかは、今季は無理だと思いますよ、悪いけど」と見解を口に。その上で「今季は無理だけど、来季、そりゃ一度、過ちを犯した人、暴力を振るって過ちを犯した人が、そしてそれがまた復帰するという道筋を全部絶つなんてことは、僕はありえないと思いますよ」とも述べた。