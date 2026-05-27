元AKB48でタレントの西野未姫が18日、自身のアメブロを更新。夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱との間に誕生した、第二子となる男児の名前を公表した。

【映像】西野未姫の“3LLDDKK”の自宅（複数カット）

2022年11月、お笑いコンビ「極楽とんぼ」の山本圭壱との結婚を発表し、“31歳差婚”が話題になった西野。2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産、2026年1月には第2子妊娠を報告し、今月8日に無事男の子を出産した。

この日西野は、「山本家第二子の名前は山本頑馬（がんば）くんです」と発表。第一子の時とは異なり、「たくさんの候補をだして、ギリギリまで悩んで決めました!!」と明かした。

また、ブログでは命名書とともに映る長男の写真を複数公開。命名については「山本家って？って思った時に、どんな時でも『にこっり』みんなで協力して『がんば』る家族という事で、けーが名付けました」（原文ママ）と夫の山本が名付けたことを説明した。

この投稿に読者からは「素敵なお名前ですね！」「可愛いですね」「にこりちゃんに続いて、センス良いと思います」「元気にスクスク育ちますように」などの声が寄せられている。