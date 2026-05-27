ラリージャパンの開幕が迫る25日に放送された「ABEMAモータースポーツ完全ガイド2026」で、WRC（世界ラリー選手権）の“影の主役”であるコ・ドライバーが「視界ゼロ」のピンチを救った“起死回生の荒業”が話題を呼んでいる。

【映像】ピンチを救った荒業、驚きの珍光景（実際の様子）

激しい雨と霧によりフロントガラスが曇り、前方が一切見えなくなるアクシデントが発生する中、助手席のコ・ドライバーが突如として足を使った驚きの行動で難を逃れた一幕に、スタジオの出演者からも驚きと笑いの声が上がった。

問題の一コマがあったのは、暑さと湿気に見舞われた昨年のラリー・フィンランド大会。フォードMスポーツを駆るマルティンシュ・セスクスのマシンは、ワイパーが作動しているものの、フロントガラスの内側が激しく曇り、視界ゼロになる危険な状況に直面した。コースを激走する中、前方が全く見えないピンチに、助手席のコ・ドライバーであるレナース・フランシスが驚くべき行動に出る。

なんと、足に付けた布を器用に使い、そのままダッシュボードの奥へと足を伸ばしてフロントガラスを直接拭き始めたのだ。この必死の“足で窓拭き”という荒業により見事に視界が確保され、セスクスは難を逃れるファインプレーとなった。

さらに番組では、アクシデントを乗り越えた後の車内の様子も公開された。ドライバーのセスクスは笑顔を浮かべながら「もう少し彼の脚が長ければよかったけど」と、相棒をまさかのユーモアでイジる一幕も。コ・ドライバーの執念の機転と、ドライバーとの深い絆が垣間見えるラリーならではの衝撃の珍光景となった。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権2026』／(C)WRC）