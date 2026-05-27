くるり主催「京都音楽博覧会2026」第1弾出演アーティスト発表。アジカン、マカロニえんぴつら出演

2026年10月10日（土）、11日（日）に、京都出身のロックバンド・くるりが主催する音楽イベント「京都音楽博覧会2026（略称：おんぱく）」が開催される。このたび、第1弾出演アーティストが発表された。

2007年の初開催以降、今年で20回目を数える京都音博。今回発表されたのは、くるり、ASIAN KUNG-FU GENERATION（アジアン・カンフー・ジェネレーション）、indigo la End（インディゴ ラ エンド）、奥田民生、マカロニえんぴつ、宮本浩次、milet（ミレイ）の計7組。

主催のくるりは、1996年に立命館大学（京都市北区）の音楽サークルにて結成されたロックバンド。今年結成30周年の節目を迎える。

出演者には、1996年に結成され、「リライト」「ソラニン」など数々の楽曲で知られるロックバンド・ASIAN KUNG-FU GENERATION、川谷絵音を中心に結成され、歌とギターのメロディ、それを支えるリズム隊が重なり合うサウンドを特徴とするindigo la End、メンバー全員が音大出身で、はっとりのエモーショナルな歌声と壮大なバンドサウンドを武器にする次世代ロックバンド・マカロニえんぴつら、多彩な顔ぶれが並ぶ。

これまでにさまざまなドラマを生んできた京都音博。今年も豊潤で美しい音の調べが、京都の秋を彩ることになりそうだ。アーティストの日割りや追加アーティストは今後発表される。

また、5月26日より、オフィシャル2次先行受付がスタート。期間は、5月26日(火)18:00から6月7日(日)23:59までとなる。

結成30周年を迎えるくるり、そして20回目を迎える「京都音楽博覧会」。ふたつの節目が重なるメモリアルイヤーの開催に注目したい。

【イベント詳細】

公演：京都音楽博覧会2026 in梅小路公園出演：くるり（両日出演）/ASIAN KUNG-FU GENERATION 、indigo la End、奥田民生、マカロニえんぴつ、宮本浩次、milet and more公演日：2026年10月10日（土）11日（日）開場10:00/開演11:30

会場：京都梅小路公園 芝生広場〒600-8835 京都府京都市下京区観喜寺町56−3

問い合わせ：キョードーインフォメーションTEL:0570-200-888 (平日 12:00〜17:00)

オフィシャルサイト：https://kyotoonpaku.net/

オフィシャルX：https://x.com/kyotoonpaku