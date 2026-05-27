アンカー・ジャパンは、ピカチュウデザインを施したUSB急速充電器やトラベルアダプタ、ポーチに加え、同社初となるポケモンモデルのイヤーカフ型ワイヤレスイヤホンを7月上旬より販売開始することを発表した。

【画像あり】ピカチュウとイーブイが旅行に持っていきたいアイテムに グッズラインナップ

今回発表されたのは、『Anker USB急速充電器 70W ピカチュウモデル』『Anker トラベルアダプタ ピカチュウモデル』『Anker トラベルポーチ ピカチュウモデル』『Soundcore C50i ピカチュウモデル / イーブイモデル』の計4製品。

「ポケモンと一緒なら、日常や旅が冒険に変わる」をコンセプトに展開される。販売は Anker Japan 公式オンラインストア、直営店 Anker Store、Amazon.co.jp、楽天市場、一部家電量販店にて行われる。

『Anker USB急速充電器 70W ピカチュウモデル』（7,990円／税込）は、単ポート最大70W出力で3台同時充電に対応するコンパクトサイズの充電器。USB-Cポート2つとUSB-Aポートの計3ポートを搭載し、MacBook Air等のノートPCやスマートフォンを同時に充電できる。同梱のUSB-Cケーブルには端子部分にモンスターボールのイラストが施され、ピカチュウのシルエットを象ったケーブルバンドも付属する。

『Anker トラベルアダプタ ピカチュウモデル』（5,990円／税込）は、A／C／G等の主要コンセントタイプに対応する3種類のプラグを搭載した変換プラグで、200以上の国と地域で使用可能。通電すると本体表面のモンスターボール部分が光るギミックを備える。

『Anker トラベルポーチ ピカチュウモデル』（3,990円／税込）は、今回発表された他の3製品をすべて収納できる内ポケット付きのトラベルポーチ。日常使いから旅行用ガジェットポーチまで対応するサイズとなっている。

アンカー・ジャパンとして初めてポケモンデザインを採用したオーディオ製品となる『Soundcore C50i ピカチュウモデル / イーブイモデル』（13,990円／税込）は、耳を塞がないイヤーカフ型のワイヤレスイヤホン。ピカチュウモデルはブラックとイエローを基調にピカチュウのシルエットをあしらい、イーブイモデルは肌馴染みのよいベージュブラウンで仕上げられている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）