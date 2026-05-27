山形県の海辺近くにある小学校で津波を想定した訓練が行われ、児童たちが避難の仕方などを確認しました。

【写真を見る】「もう少し早く逃げないといけないと思った」海近くの小学校で津波を想定した訓練（山形・酒田市）

訓練を行なったのは浜中小学校の全校児童５４人です。

海辺近くの地区では地震発生時、津波による被害が発生する恐れがあります。

きょうの訓練は、山形県沖を震源とする地震が発生し、酒田市で震度６強を観測したほか大津波警報が発令されるという想定で行われました。

警察や消防団の協力のもと、児童たちは浜中海岸から浜中小学校までのおよそ１．５キロの道のりで安全かつ迅速に移動できる避難経路などを確認しました。

■訓練に参加してみて

児童「列を崩さないで行けてしっかりと学校に戻ってこれてよかった。津波が来たらもう少し早く逃げないといけないと思った。落ち着いて避難したりすることを心がけたい」

児童「浜中地区は海に近くて１１分ほどで津波が到達するので、警報が鳴ったらすぐに避難出来たらいいなと思った。今より早く素早く避難する場所に行けたら」

酒田市では今後も各地域で避難訓練などを行ない、備えの重要性を啓発していくということです。