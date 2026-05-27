村上宗隆の豪快19号を被弾の相手先発は「あまりの衝撃に…」　思わず出たリアクション「信じられない様子だ」と米反響

村上が打った瞬間にそれと分かる豪快ホームランを放った(C)Getty Images

圧巻の一振りだ。

現地時間5月26日、ホワイトソックスの村上宗隆は、本拠地でのツインズ戦に「2番・一塁」として先発出場し、8回に2試合連発となる19号同点2ランをマーク。チームは延長11回の末、3-5で敗れたが、この豪快弾には、ネット上でさまざまな反響が寄せられている。

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バットから快音が響いたのは、2点を追う8回1死一塁の場面だ。ここで村上はツインズの先発右腕ジョー・ライアンと対峙し、カウント1-1から低めの3球目スイーパーを強振。これが打球速度108.4マイル（約174.5キロ）、飛距離380フィート（約116メートル）を計測する右翼席への同点アーチとなった。

打ちまくる村上の活躍ぶりには、相手先発も動揺を隠せない。それまでホワイトソックス打線に無失点投球を続けていたライアンは、被弾の瞬間、グラブを落とし、両手を腰に当てるリアクション。思わず出てしまったこの行動は、地元リポーターやファンの間で注目を集めている。