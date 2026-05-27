ロックバンド・爆風スランプが２７日、新曲「よしおと爆風の、ええじゃないか盆踊りから武道館で編」をデジタルリリースし、７月２２日にミニアルバム「今こそ！爆風スランプ」をリリースすることも発表された。

新曲は、バンド結成直後に制作した未発売楽曲「ええじゃないか」をアレンジしたもので、お笑い芸人・小島よしおが参加。公開されたオフィシャルＭＶでは、演奏に加えてボーカル・サンプラザ中野くんと小島が日常の「あるあるな出来事」をコミカルに描いたショートコント風イメージカットも挿入されている。

さらに、７月２２日には「今こそ聴いてほしい曲たち」を集めたミニアルバム「今こそ！爆風スランプ」のリリースも決定。「大きな玉ねぎの下で２０２６」など、既存曲を新録したものや、初音源化となる「ええじゃないか２０２６」などを収録する。

サンプラザ中野くんは「もう一発当ててやるぜー！と毎回毎回思ってますよ。今回はＪＵＭＰの前のＳＴＥＰと位置付けておきます」とコメント。ギターのパッパラー河合は「デビュー４２周年『コイツら変わんね〜な〜』と思わせるブリブリの音を聴いてください、ブリブリッ！」と語った。８月１１日の３５年ぶりとなる日本武道館公演へ向け、活動を加速させていく。