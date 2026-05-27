26日に行われたBリーグCS決勝第3戦を制し、創設6年目でBリーグ初優勝を成し遂げた長崎は27日、公式サイトを更新。この日行われる優勝報告会について、混乱を避けるため急きょ「無料チケット制」を導入して実施すると発表した。

26日のCS決勝第3選では、21年東京、24年パリ五輪日本代表の馬場雄大が14得点と活躍し主導権を掌握。参入5季目のチャンピオンシップ初挑戦で一気に頂点に上り詰めた。来季からリーグは最上位の「Bリーグ・プレミア」などに再編される。

この日、公式は「ファンの皆様の熱い応援が、この最高の栄冠へと繋がりました。本当にありがとうございました」とファンの声援に感謝。「つきましては、ファンの皆様と共にこの大きな喜びを分かち合う場として、本日5月27日（水）にハピネスアリーナにて開催される『優勝報告会』について、多くの皆様にスムーズかつ安全にご来場いただくため、急遽ではございますが入場運用を変更（無料チケット制の導入）して実施いたします」と入場運営の変更を発表した。

優勝報告会はハピネスアリーナで午後7時から7時半まで開催予定。選手やヘッドコーチが出席する。無料チケットは「スタジアムシティアプリ」で午後5時から販売を開始し、開場は午後6時とした。「直前のご案内となり大変恐縮ですが、詳細をご確認の上、ご来場いただけますようお願い申し上げます」と呼びかけた。