レペットの秋冬新作♡優雅な彩りで魅せる最新シューズコレクション

フランス発のラグジュアリーシューズブランド「レペット」から、2026年秋冬コレクションVol.1が6月3日（水）より登場します。今季のインスピレーションは、フィギュアスケートのしなやかで美しい軌跡。軽やかな動きの中に宿る優雅さを映したコレクションは、初夏の装いにも自然になじむ柔らかなカラーが魅力です♡足元から季節を先取りしたくなる新作をチェックしてみませんか♪

フィギュアスケートから着想を得た秋冬

2026年秋冬コレクションのテーマは、フィギュアスケートの優美な世界。

氷の上を滑るなめらかなラインや、空気をまとったような軽やかな動きからインスピレーションを受け、レペットらしいエレガントな世界観へと落とし込まれています。

ファーストコレクションでは、やさしくナチュラルな全5色のカラーパレットが登場。淡く溶け合うような色の重なりが印象的で、上品でありながらどこかやわらかなムードを演出してくれます。

さらに、やわらかな起毛素材が光を受けるたびに繊細な表情を見せ、奥行きのある美しさをプラス。秋冬らしい温もりを感じながらも、初夏の軽やかな装いにもなじむ絶妙なバランスが魅力です♡

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アイコン「Cendrillon」に新たな表情

今回登場するのは、レペットを代表するアイコンシューズ「Cendrillon（サンドリオン）」。

タイムレスなバレエシューズのシルエットに、新シーズンならではのカラーが加わりました。価格は各71,500円（税込）です。

Polaireは透明感のあるやわらかな印象。Teddybearはぬくもりを感じる落ち着いたカラーで、シーズンムードを高めてくれます。

Geleeはやさしくフェミニンなニュアンスが魅力。Borealは奥行きのある洗練された表情で、コーディネートのアクセントにもぴったりです。

華奢なフォルムながら存在感があり、デニムやワンピース、きれいめスタイルまで幅広くマッチ。足元にレペットならではの静かなエレガンスを添えてくれます。

販売は全国のレペット店舗と公式オンラインストアにてスタート。季節の始まりに、自分らしい一足を見つける楽しみも広がります♪

秋冬のおしゃれを軽やかに♡

レペットの2026年秋冬コレクションVol.1は、ブランドらしいクラシカルな美しさに、やさしい彩りと季節感を添えた注目のラインナップ。

履いた瞬間に気分まで華やぐCendrillonは、毎日の装いを自然に格上げしてくれる存在です♡

秋冬のおしゃれを軽やかに楽しみたい方は、ぜひこの新作コレクションをチェックしてみてくださいね♪